الرقابة المالية: 33% زيادة في نشاط التأجير التمويلي 2017

أحمد الدسوقى:قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قيمة العقود التى أبرمتها شركات التأجير التمويلى ارتفعت بنحو 33% خلال عام 2017، لتصل إلى 28.5 مليار جنيه، مقابل 21.4 مليار جنيه نهاية 2016.وأضافت الهيئة فى أحدث تقارير صادر عنها، أن عدد العقود تراجع بنسبة 24% خلال 2017، لتنخفض إلى 1.759 عقدا مقا

أحمد الدسوقى:

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قيمة العقود التى أبرمتها شركات التأجير التمويلى ارتفعت بنحو 33% خلال عام 2017، لتصل إلى 28.5 مليار جنيه، مقابل 21.4 مليار جنيه نهاية 2016.

وأضافت الهيئة فى أحدث تقارير صادر عنها، أن عدد العقود تراجع بنسبة 24% خلال 2017، لتنخفض إلى 1.759 عقدا مقابل 2.325 عقدا خلال 2016.

ولفتت إلى أن الأراضى والعقارات استحوذت على النسبة الأكبر من العقود خلال 2017 بنحو 74% من إجمالى العقود التى تم أبرامها خلال العام الماضى 2017، يليها سيارات النقل بنسبة 5.6%، فى حين احتلت المعدات الثقيلة المرتبة الثالثة بنسبة 6.1% ثم الآلات والمعدات بنسبة 5.0% بينما استحوذت القطاعات الأخرى على النسبة المتبقية.