الرقابة المالية : 27% نموا فى أقساط التأمين العام الماضي

كشف الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القطاع حقق 27% نموا في أقساطه خلال الفترة من أغسطس إلى يوليو 2023 ، لتبلغ 66 مليار جنيه مقابل 52 مليارا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف فريد خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى شرم راندفو، أن القطاع سدد 29.6 مليار جنيه تعويضات من أغسطس إلى يوليو الماضي مقابل 24.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام بمعدل ارتفاع 19%.

وأكد أن الهيئة بحثت 1992 شكوى العام الحالى فى الفترة من يناير إلى أغسطس.

ولفت إلى أن عدد وسطاء التأمين والمتدربين بلغ 17 ألف فرد حتى اغسطس الماضي.

وأشار إلى أنه يبحث إعداد مؤشر للشكاوى فى قطاع التأمين وحث الاتحاد المصري للتأمين وشركاتها الأعضاء على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء.

واعتبر أن جزءا كبيرا من نمو أقساط التأمين نتيجة لإعادة تقييم أصول العملاء بسبب التضخم.

ولفت إلى أن مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي لا تواكب الطموحات.

وأشار إلى أن خطة الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير قطاع التأمين، تتضمن التمكين التكنولوجى عبر قرارات السماح للمتاجر الإلكترونية بتوزيع المنتجات وإعداد العقود إلكترونيا وإصدار قواعد الأمن السيبرانى.

وأكد أنه تم إلزام شركات التأمين بإصدار تسعير استرشادى داخلى لكل منتجاتها لتنظيم المنافسة في السوق.

وكشف أنه خلال 10 أيام سيتم إصدار قوائم الجدول الاكتوارى المصرى للعمل به فى نشاط تأمينات الحياة.

ولفت لتعسيتم تنظيم للعلوم الاكتوارية الفترة المقبلة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية أو جامعة القاهرة.