«الرقابة المالية»: 25% من المواطنين يعملون بالزراعة.. وتسهم بـ15% من الناتج المحلي

قال الدكتور مصطفى خليل، مدير الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين بهيئة الرقابة المالية. إن الهيئة تضع التأمين الزراعي في مقدمة أجندتها للتطوير. حيث يعمل بالقطاع الزراعي حوالي 25% من سكان الدولة ويساهم بحوالي من 15% من الناتج المحلي الإجمالي. ما يضع حماية المزارع في أولويات الدولة.

الرقابة المالية تتعاون لإقامة ندوة الاتحاد المصري

جاء ذلك خلال الندوة التدريبية التي أقامها الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع أكاديمية الشركة المركزية المغربية لإعادة التأمين SCR Academy Re. بحضور حوالي 100 مشارك من شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية.

كذلك هيئة الرقابة المالية وسوق التأمين السودانية بفندق جراند نايل تاور. في السادس والعشرين من الشهر الماضي، بعنوان “التأمين وإعادة التأمين الزراعي في إفريقيا”.

وأشار خليل إلى أن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات الخاصة بتوزيع المنتجات التأمينية عن طريق الوسائل الحديثة. واستخدام الحلول التكنولوجية.

تكنولوجيا الاستشعار عن بعد لتأمين المحاصيل هامة

وقال ديباك كومار، رئيس القطاع الزراعي للشركة المركزية المغربية لإعادة التأمين. إن تكنولوجيا الاستشعار عن بعد لتأمين المحاصيل هامة جدًا للتأمين الزراعي. لتوفير معلومات حول سطح الأرض. عن طريق استشعار وتسجيل الطاقة المنعكسة أو المنبعثة ومعالجة تلك المعلومات وتحليلها وتطبيقها.

وتابع إن الطائرات بدون طيار يمكن أن توفر رؤية شاملة وأجهزة استشعار متقدمة. لجمع البيانات من مساحة تتراوح بين 500 إلى 1000 فدان في أقل من يوم واحد. ما يتيح للمزارعين جمع بيانات مهمة لإدارة مزارعهم.

بالإضافة إلى توفير الكثير من التكاليف التي تتطلبها عمليات المعاينة والحد من الأخطاء البشرية. فضلًا على الإنترنت وتقنيات الأجهزة المحمولة.

البلدان المتقدمة تساهم في دعم التأمين الزراعي بشكل دوري

وبيّن أن الحكومات بالبلدان المتقدمة تساهم في دعم التأمين الزراعي بشكل دوري. إذ تقوم الحكومة الهندية -مثلًا- بدعم التأمين الزراعى بمستويات عالية ومستدامة.

سعيًا إلى تحقيق عدد من الأهداف الاجتماعية. مع ربط دعم التأمين بالائتمان في مؤسسات مالية مختارة. ليسهل على المؤسسة المالية التمييز بين المقترضين المستهدفين وغير المستهدفين.

وذكر أن نوع دعم الحكومة لأقساط التأمين على المحاصيل يختلف بشكل كبير حسب المنطقة. حيث ساهم الدعم الحكومى لأقساط التأمين الزراعي في زيادة الإقبال على التأمين. في العديد من الدول، بما في ذلك البرازيل والصين وكوريا الجنوبية وتركيا والولايات المتحدة.