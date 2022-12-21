الرقابة المالية: 24.8 مليار جنيه إصدارات سندات التوريق سبتمبر الماضي

قفزة شهدتها إصدارات سندات التوريق في شهر سبتمبر الماضي نسبتها 7615.5% لتصل قيمتها إلى 24.88 مليار جنيه، مقارنة بـ 322.5 مليون جنيه فقط الشهر المماثل من 2021.

وأظهر تقرير حديث صادر عن هيئة الرقابة المالية نمو عدد إصدارات سندات التوريق 300% خلال الشهر المذكور لتسجل 4 إصدارات، مقارنة بإصدار واحد فقط في الشهر المماثل.

وعلى صعيد إصدارات سندات الشركات فقد سجلت 2.3 مليار جنيه في سبتمبر الماضي، بعدد إصدار واحد، نظير صفر الفترة المماثلة.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي سجل عدد إصدارات سندات التوريق 15 إصدارا بقيمة 34.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 10 إصدارات الفترة المناظرة من العام الماضي بقيمة 5.8 مليار جنيه.