الرقابة المالية: 2.7 مليار جنيه.. استثمارات صناديق التأمين الخاصة بأغسطس الماضي

كشفت هيئة الرقابة المالية عن زيادة في استثمارات بصناديق التأمين الخاصة المعتمدة من الهيئة، بلغت حوالي 2.7 مليار جنيه خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بما اُعتمد خلال الشهر ذاته من عام 2022، بمعدل نمو 20.8%.

وقد جاء بتقرير أخير لهيئة الرقابة المالية أن استثمارات الصناديق الخاصة الجديدة وصلت إلى نحو 15.702 مليار جنيه، خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الجاري، مقابل 13.002 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022.

ويذكر أن شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ وب؛ والودائع البنكية ووثائق صناديق الاستثمار، وأذون الخزانة والسندات الحكومية، أبرز استثمارات الصناديق الخاصة.