الرقابة المالية: 2.6 مليار جنيه تعويضات التأمين المسددة في مارس الماضي

أظهر أحدث التقارير، الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن شهر مارس 2023 بالنسبة لقطاع التأمين، أن قيمة إجمالي تعويضات التأمين المسدَّدة بلغ 2.6 مليار جنيه، بزيادة 13.6%، مقارنة بمارس 2022، والذي ناهزت تعويضاته 2.3 مليار جنيه.

وأضاف التقرير أن إجمالي التعويضات المسدَّدة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغ 965 مليون جنيه تقريبًا، بمعدل زيادة 4.9% عن الشهر نفسه في 2022، والذي سجل حجم تعويضات بما يقرب من 920 مليون جنيه.

وبيّن تقرير “الرقابة المالية” أن قيمة التعويضات المسدَّدة لـ”الأشخاص وتكوين الأموال” بلغت 1.7 مليار جنيه، في مارس 2023، مقارنة بـ1.4 مليار جنيه للشهر نفسه من 2022، ما يعني زيادة وصلت إلى نسبة 19.2% لمارس من العام الحالي.

يُذكَر أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يُقصد بها تغطية الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة، والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع، وغيرها من الأصول،

بينما تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يُقصد بها تغطيات الحياة، أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية، وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.