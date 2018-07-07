الرقابة المالية: 18% ارتفاعا فى قروض التمويل العقارى خلال عام

أحمد الدسوقىقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إجمالى قروض التمويل العقارى ارتفعت إلى 9 مليارات جنيه بنهاية مارس 2018، مقارنة بـ 7.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2017 بمعدل زيادة قدر بـ 18%. وأشارت فى أحدث تقاريرها إلى أن شركات التمويل ضخت 549 مليون جنيه خلال الربع الاول من العام الحالى 2018

أحمد الدسوقى

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إجمالى قروض التمويل العقارى ارتفعت إلى 9 مليارات جنيه بنهاية مارس 2018، مقارنة بـ 7.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2017 بمعدل زيادة قدر بـ 18%.

وأشارت فى أحدث تقاريرها إلى أن شركات التمويل ضخت 549 مليون جنيه خلال الربع الاول من العام الحالى 2018 ، مقابل 662 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بمعدل انخفاض قدر بـ 17 % .

ووفقا للرقابة المالية ، فإن اجمالى الارصدة المتاحة لدى شركات التمويل قدرت فى نهاية مارس 2018 بنحو 3.8 مليار جنيه مقابل 3.5 مليار جنيه نهاية مارس 2017.

