الرقابة المالية: 18% ارتفاعا فى قروض التمويل العقارى خلال عام

أحمد الدسوقى
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إجمالى قروض التمويل العقارى ارتفعت إلى 9 مليارات جنيه بنهاية مارس 2018، مقارنة بـ 7.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2017 بمعدل زيادة قدر بـ 18%.
وأشارت فى أحدث تقاريرها إلى أن شركات التمويل ضخت 549 مليون جنيه خلال الربع الاول من العام الحالى 2018 ، مقابل 662 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بمعدل انخفاض قدر بـ 17 % .
ووفقا للرقابة المالية ، فإن اجمالى الارصدة المتاحة لدى شركات التمويل قدرت فى نهاية مارس 2018 بنحو 3.8 مليار جنيه مقابل 3.5 مليار جنيه نهاية مارس 2017.