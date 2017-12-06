الرقابة المالية: 16.6% تراجعًا في عقود المستثمرين

99.4 % من تمويلات لأصحاب الدخل أكبر من 3500 جنيهمحمود زكيكشف التقرير الصادر عن هيئة الرقابة الإدارية عن بلوغ عدد العقود الجديدة للمستثمرين حوالي 1497عقدًا وذلك من يناير إلى نهاية أكتوبر من العام الحالي مقابل 1795عقدا خلال نفس الفترة من العام الماضي.وأضاف أن هناك تراجعا في عدد



99.4 % من تمويلات لأصحاب الدخل أكبر من 3500 جنيه



محمود زكي

كشف التقرير الصادر عن هيئة الرقابة الإدارية عن بلوغ عدد العقود الجديدة للمستثمرين حوالي 1497عقدًا وذلك من يناير إلى نهاية أكتوبر من العام الحالي مقابل 1795عقدا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف أن هناك تراجعا في عدد العقود خلال العشر أشهر الماضية يصل إلى 298 عقدًا وبنسبة تراجع بلغت 16.6% وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ولفت إلى أن إجمالي عقود المستثمرين منذ بداية النشاط وحتى نهاية اكتوبر2017 بلغ حوالي 43.5 ألف عقدًا مقابل 41.2 ألف عقدًا منذ بداية النشاط وحتى نهاية اكتوبر 2016 وبزيادة بلغت 5.7%.

وأشار إلى أن إجمالي التمويلات العقارية الممنوح من الشركات العقارية منذ بداية النشاط وحتى شهر اكتوبر 2017 حوالي 8.2 مليارات جنيه مقابل 6.5 مليار جنيه منذ بداية النشاط وحتى شهر أغسطس من العام الماضي 2016.

وكشف تقرير هيئة الرقابة المالية عن استحواذ فئات الدخل أكبر من 3500 جنيه شهريًا على نسبة 99.4% من إجمالي التمويل الممنوح من جانب شركات التمويل العقاريخلال الفترة المذكورة، إذ بلغ حجم التمويل لتلك الفئة حوالي 1.146 مليار جنيه.

وأضاف التقرير أن نسبة استحواذ الفئة الأكثر من 3500 جنيه شهريًا ارتفعت بنسبة 1.4% مقارنة بنفس المدة من العام الماضي، وأشار إلى أن نسبة 6. 0% جاءت لصالح الفئات ذات الدخل الشهري الذي يتراوح من 2500 و3500 جنيه، بينما لم تستحوذ فئات الدخل الأقل من 2500 جنيه على أي تمويلات خلال 10 شهور الماضية.

ولفت التقرير إلى أن قيمة التمويل الممنوح من جانب الشركات بلغ حوالي 1.152 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى اكتوبر هذا العام، مقارنة بقيمة 676.9 مليون جنيه خلال العام الماضي.