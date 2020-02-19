الرقابة المالية : 15.3% زيادة فى عدد عملاء نشاط التخصيم خلال 2019

شهد عدد عملاء نشاط التخصيم زيادة قدرت بنحو 15.3% بنهاية عام 2019 ، ليصل إجمالى عدد العملاء الى 355 عميلاً ، مقابل 308 عميلاً بنهاية 2018 وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبالرغم من الزيادة فى عدد العملاء الا ان حجم الارصدة المدينة تراجعت بنسبة 0.8% بنهاية ديسمبر الماضى ، لتسجل 5.256 مليار جنيه ، مقابل 5.298 مليار جنيه بنهاية 2018.

ويرصد الجراف التالى مؤشرات القطاع وعدد العملاء خلال عامى 2019 و 2018

وعلى مستوى حصص الشركات خلال شهر ديسمبر فقط ، تصدرت الشركة المصرية للتخصيم النشاط بحصة سوقية بلغت 31.8% ، فى حين جاءت شركة درايف فى المرتبة الثانية بحصية بلغت 25.1% كما هو موضح فى الجراف التالى:

أما على مستوى الحصص السوقية لشركات التخصيم خلال عام 2019 ، فإن شركة QNB للتخصيم جاءت فى المرتبة الاولى بحصة سوقية بلغت 34.9% بينما جاءت الشركة المصرية للتخصيم فى المرتبة الثانية برصيد 31.5%

ويوضح الجراف التالى حصص الشركات خلال 2019

كان الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، أعلن أواخر الشهر الماضى عن تشكيل لجنة تضم خبراءها بجانب ممثلين عن البنك المركزى المصرى، وشركات التأجير التمويلى والتخصيم لوضع تصور لكيفية مشاركة قطاع التمويل غير المصرفى فى مبادرة المركزى للتخفيف من أعباء العملاء المتعثرين، وإعادة ادخالهم لدائرة النشاط الاقتصادى مجددًا، ودفع عجلة الإنتاج وتحفيز دورة الاقتصاد.

ونقلت المال فى وقت سابق نقلا عن مصادر بالهيئة العامة لـ الرقابة المالية أن الهيئة تعكف حاليا على حصر العملاء المتعثرين بقطاعى «التأجير التمويلى» و«التخصيم»، مع وضع دراسة متكاملة لكيفية استفادتهم من مبادرة البنك المركزى التى تم إطلاقها أواخر العام الماضى لإنقاذ الشركات المتعثرة التى لا تتجاوز مديونياتها 10 ملايين جنيه.



أحمد الدسوقى ومحمود الصباغ