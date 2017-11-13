الرقابة المالية: 10.9% تراجعًا في عقود المستثمرين

محمود زكي كشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن بلوغ عدد العقود الجديدة للمستثمرين حوالي 1848 عقدًا، وذلك من يناير إلى نهاية سبتمبر من العام الحالي مقابل 2074 عقدًا خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع 10.9%. ولفت تقرير الهيئة إلى أن إجمالي عقود المستثمرين منذ بداية النشاط وحتى

محمود زكي



كشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن بلوغ عدد العقود الجديدة للمستثمرين حوالي 1848 عقدًا، وذلك من يناير إلى نهاية سبتمبر من العام الحالي مقابل 2074 عقدًا خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع 10.9%.



ولفت تقرير الهيئة إلى أن إجمالي عقود المستثمرين منذ بداية النشاط وحتى نهاية سبتمبر 2017 بلغ حوالي 43 ألف عقد مقابل 41 ألفًا منذ بداية النشاط وحتى نهاية سبتمبر 2016.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي التمويلات العقارية الممنوحة من الشركات العقارية منذ بداية النشاط وحتى شهر سبتمبر 2017 حوالي 8.2 مليار جنيه مقابل 6.6 مليار منذ بداية النشاط وحتى شهر أغسطس من العام الماضي 2016.

وأكد التقرير أن معدل الزيادة في حجم التمويلات بلغ حوالي 24.9% مقارنة بالعام الماضي.