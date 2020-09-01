الرقابة المالية : 1.1 مليار جنيه إجمالي التمويلات العقارية خلال النصف الأول من العام الحالي

كشف التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية عن وصول حجم التمويلات الممنوحة من شركة التمويل العقاري 1.1 مليار جنيه، من خلال النصف الأول من العام الحالي .

ولفت التقرير الصادر إلى أن إجمالي التمويلات العقارية خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بلغت 1.2 مليار جنيه.

وأشار إلى أن هناك تراجعًا في حجم التمويلات العقارية الممنوحة خلال الفترة المذكورة من العام الحالي بنسبة 11.9٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2019.

وأوضح التقرير الصادر إلى أن عدد العملاء المستفيدين من التمويلات العقارية بلغ 5167 عميلًا عن الفترة المذكورة من العام الحالي، حين بلغوا خلال نفس الفترة من العام الماضي 1375 عميلًا

وأكد التقرير إلى أن قيمة إعادة التمويل العقاري بلغت 649 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة من العام الحالي، مقابل 84 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة من العام الماضي.

وأكد أن أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقارى نهاية يونيو الماضي بلغ 6.5 مليار جنيه مقارنة بقيمة 5.4 مليار جنيه في يونيو 2019.