الرقابة المالية: نشاط التخصيم يرتفع إلى 5 مليارات جنيه وQNB تتصدر

أحمد الدسوقى وسيد بدرقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إجمالى نشاط التخصيم فى مصر ارتفع إلى 5 مليارات جنيه بنهاية فبراير 2018، مقابل 3.8 مليار بنهاية فبراير 2017، بمعدل زيادة بلغ 31.5% .وأشارت الهيئة فى أحدث تقاريرها إلى أن التخصيم المحلى استحوذ على 76.2%، وتخصيم التصدير على 21.9%، فيما است

أحمد الدسوقى وسيد بدر

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إجمالى نشاط التخصيم فى مصر ارتفع إلى 5 مليارات جنيه بنهاية فبراير 2018، مقابل 3.8 مليار بنهاية فبراير 2017، بمعدل زيادة بلغ 31.5% .

وأشارت الهيئة فى أحدث تقاريرها إلى أن التخصيم المحلى استحوذ على 76.2%، وتخصيم التصدير على 21.9%، فيما استحوذ تخصيم الاستيراد على 1.8% .

ولفتت إلى أن عدد عملاء التخصيم ارتفع إلى 268 عميل بنهاية فبراير 2018، مقابل 254 عميلا بنهاية فبراير 2017.

وقالت إنه تم الترخيص لشركة جديدة ليرتفع عدد الشركات المقيدة الى 8 شركات بنهاية فبراير 2018، مقابل 7 كيانات فى فبراير 2017.

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فى سياق متصل تصدرت شركة QNB الأهلى للتخصيم، النشاط بعدما استحوذت على 44.8% من حجم السوق فى مصر نهاية فبراير 2018، وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وجاءت شركة المصرية للتخصيم فى المرتبة الثانية بعدما استخوذت على 33.6% من النشاط فى حين احتلت درايف للتخصيم المرتبة الثالثة بحصة سوقية بلغت 13.2%، والمصرية لضمان الصادرات على المرتبة الرابعة على 5.2% و القاهرة للتخصيم على 1%.