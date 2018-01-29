الرقابة المالية: مليون جنيه الحد لتأمين تعاملات T+0

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا اليوم الإثنين، ينص على أن يكون الحد الأدنى لمبلغ التأمين الواجب إيداعه من شركات السمسمرة تحت حساب تسوية التعاملات في ذات الجلسة، مليون جنيه مصري، أو ما يعادله بالنقد الأجنبي وذلك سواء كان التعامل بالجنيه المصري أو بالعملة الأجنبية أو بالإثنين معا.

ويجب ألا يقل المبلغ عن (25%) من متوسط قيمة تعاملات الشركة وفقاً للآلية المشار إليها، ووفقا للعملة المقيد بها الورقة المالية.

وقال البيان إن هذا القرار يأتي في إطار جهودها لتحسين التداول في الأسواق المالية غير المصرفية ولتحقيق أقصى درجات السيولة السوقية.