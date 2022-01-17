«الرقابة المالية» : مفاوضات مع «المالية» لمنح حوافز ضريبية للصناديق العقارية

في مقابلة مع قناة العربية

أعلن رئيس هيئة الرقابة المالية ، د.محمد عمران، في مقابلة مع قناة “العربية” بوجود مفاوضات مع وزارة المالية لمنح حوافز ضريبية للصناديق العقارية .

وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية اتخاذ العديد من الخطوات لتحفيز إنشاء الصناديق العقارية في مصر.

وأفاد عمران بإصدار قواعد إنشاء صناديق المعادن.

وكشف أنه لم تتقدم أي جهة لإنشاء صناديق للذهب في مصر.

وقال إن الرقابة المالية تحاول وضع قواعد تنشط الشراء بالهامش مع تقليل المخاطر.

وكشف رئيس الرقابة المالية، أن نهاية الشهر الحالي ستشهد منح أول ترخيص لشركات SPAC.

وأوضح أن الهيئة تقوم بدراسة المزيد من الحوافز لإصدار السندات الخضراء.