الرقابة المالية لم تستجب لإعادة السيارات والطبى لجمعية التأمين التعاونى

مروة عبد النبى علمت «المال» من مصادرها، أن الهيئة العامة للرقابة المالية لم تستجب لطلب إعادة فرعى التأمين الطبى والسيارات – الإجبارى والتكميلى- إلى الجمعية المصرية للتأمين التعاونى «cis»، رغم تنفيذ الأخيرة لكل الاشتراطات المتعلقة بإعادة الهيكلة والبنية ال

مروة عبد النبى



علمت «المال» من مصادرها، أن الهيئة العامة للرقابة المالية لم تستجب لطلب إعادة فرعى التأمين الطبى والسيارات – الإجبارى والتكميلى- إلى الجمعية المصرية للتأمين التعاونى «cis»، رغم تنفيذ الأخيرة لكل الاشتراطات المتعلقة بإعادة الهيكلة والبنية التحتية.

وكشف مصدر تأمينى رفيع المستوى بهيئة الرقابة المالية، أن «جمعية التأمين التعاونى» طالبت باستعادة فرع السيارات بشقيه الإجبارى والتكميلى والسيارات المرتبطة بالضمان مرات عبر مكاتبات رسمية، تؤكد قيامها بتنفيذ كل المتطلبات المتعلقة بإعادة الهيكلة الإدارية والفنية، وعمل البنية التكنولوجية اللازمة.

واعترف المصدر بأن الهيئة ترغب فى تجهيز وإعداد الجمعية المصرية للتأمين التعاونى للتحول إلى شركة تأمين تجارى أو تكافلى، حسب رغبتها، ووفقاً لمشروع قانون التأمين الجديد، الذى سيتم إقرار برلمانياً خلال أشهر قليلة.

وأشار إلى أن الجمعية سددت جميع المطالبات المستحقة عليها، وقام عضوها المنتدب أنور ذكرى، بإجراء الهيكلة الكاملة إدارياً ومالياً وفنياً، كما تعاقد مع 7 شركات وساطة كبرى لجلب عملاء جدد، وتم إعادة بناء فريق الإنتاج الذى لايقل عن 60 وسيط تأمين، مع سداد مستحقات معيدى التأمين حتى نهاية 2017، موضحا أن الجمعية حققت معدلات نمو سنوى %30، على مدار العامين الأخيرين، وزيادة فى حجم الاستثمارات تصل إلى 230 مليون جنيه، لأول مرة، كما سددت مستحقات الضرائب والرقابة واتحادات التأمين، وأكثر من %70 من القرض المشترك، لكن الهيئة ترغب فى تلافى الانطباع الذى كان سائدا عن الجمعية فى الفرعين الذين تم إغلاقهما بنهاية 2008، وهذا حقها.

ولفت إلى أن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى، رفعت رأسمالها من 10 إلى 43 مليون جنيه، ما يمهد لزيادته إلى 60 مليون جنيه، والتحول إلى شركة جديدة، بما يتيح منحها مهلة لتوفيق الأوضاع خلال عامين أو أكثر، ومعاملاتها مثل باقى شركات التأمين، حسب القانون ولائحته التنفيذية.