الرقابة المالية: عملاء المحافظ يستحوذون على 48.5% إجمالي التمويلات العقارية

محمود زكيكشف تقرير هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عملاء المحافظ المشتراة والممنوحة من شركات التمويل العقاري في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2017 وذلك بنسبة بلغت حوالي 48.5% مقارنة بنفس المدة من العام الماضي.وأضاف التقرير أن إجمالي قيمة التمويلات لعملاء المحافظ المشتراة بلغت حوالي 671.8 مليون جنيه

محمود زكي

كشف تقرير هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عملاء المحافظ المشتراة والممنوحة من شركات التمويل العقاري في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2017 وذلك بنسبة بلغت حوالي 48.5% مقارنة بنفس المدة من العام الماضي.

وأضاف التقرير أن إجمالي قيمة التمويلات لعملاء المحافظ المشتراة بلغت حوالي 671.8 مليون جنيه في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2017 مقابل 595 مليون جنيه في الفترة ذاتها من العام 2016.

بينما ارتفعت قيمة التمويلات للعميل العادي في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2017 بنسبة 47.9% مقارنة بنفس الفترة من العام 2016، إذ بلغت حجم التمويلات 636.2 مليون جنيه مقابل 353.1 خلال العام 2016.

وأشار التقرير الصادر إلى أن إجمالي التمويلات التي حصل عليها عملاء الصندوق في 11 شهرا من يناير إلى نوفمبر في العام 2017 بلغت حوالي 50.6 مليون جنيه، مقابل 400 ألف جنيه في التفترة ذاتها من العام 2016.