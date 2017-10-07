الرقابة المالية: عملاء المحافظ المشتراة يستحوذون على 51% إجمالي التمويلات العقارية

محمود زكي: كشف تقرير هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عملاء المحافظ المشتراة والممنوحة من شركات التمويل العقاري في الفترة من يناير إلى أغسطس 2017 بنسبة بلغت حوالي 51% مقارنة بنفس المدة من العام الماضي.وأضاف التقرير أن إجمالي قيمة التمويلات لعملاء المحافظ المشتراة بلغت حوالي 591

محمود زكي:

كشف تقرير هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عملاء المحافظ المشتراة والممنوحة من شركات التمويل العقاري في الفترة من يناير إلى أغسطس 2017 بنسبة بلغت حوالي 51% مقارنة بنفس المدة من العام الماضي.

وأضاف التقرير أن إجمالي قيمة التمويلات لعملاء المحافظ المشتراة بلغت حوالي 591.5 مليون جنيه في الفترة من يناير إلى اغسطس هذا العام مقابل 391 مليون جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي.

بينما ارتفعت قيمة التمويلات للعميل العادي في الفترة من يناير إلى أغسطس 2017 بنسبة 94% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت حجم التمويلات 554 مليون جنيه مقابل 285.5 خلال العام الماضي.

وأشار التقرير الصادر عن الهيئة إلى أن اجمالي التمويلات التي حصل عليها عملاء الصندوق في الثماني أشهر من يناير إلى أغسطس في العام الحالي بلغت حوالي 7.4 مليون جنيه مقابل 400 ألف جنيه في التفترة ذاتها من العام الماضي.