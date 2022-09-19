الرقابة المالية: عدد صناديق التأمين الخاصة التي يتجاوز حجمها مليار جنيه يرتفع إلى 21

ارتفع عدد صناديق التأمين الخاصة التي يتجاوز مالها الاحتياطي مليار جنيه إلى 21 صندوقًا في 2021، بإجمالي أعضاء أكثر من 2,4 مليونًا، في حين أنها بلغت 19 في 2020، وفق تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية لـ2021.

بينما تعدى مشتركو الصناديق ذات الفئة الأقل من المليار حتى الـ500 مليونًا حد الـ475 ألفًا، وكذلك فقد زادت الصناديق لتلك الفئة من 20 في 2020 إلى 23 في 2021.

10 صناديق جديدة لفئة الأقل من 250 وأكثر من 100 مليون جنيه

وسجلت صناديق فئة الـ500 مليونًا فأقل حتى 250 عدد أعضاء ناهز 332 ألفًا، بينما قلت الصناديق لتلك الفئة في 2021 لتصل إلى 23، في حين أنها كانت 25 صندوقًا في 2020.

وتُقسم هذه الصناديق لفئات محددة، وفق حجم المال الاحتياطي لكل صندوق.

وقفز عدد الصناديق ذات الـ100 مليونًا حتى الـ250 من 50 في 2020 إلى 60 صندوقًا في 2021، بإجمالي أعضاء لامس 598 ألفًا، بينما تراجعت فئة الـ50 مليونًا إلى 100 حتى وصلت إلى 52 صندوق، ووصل المشتركون إلى عدد زاد عن 393 ألفًا، في حين أن تلك الفئة قد كانت 55 صندوقًا في 2020.

تراجع عدد فئة الأكثر من مليون والأقل من 10 ملايين جنيه

وأبدت فئة الـ10 إلى 50 زيادة وصلت إلى 229 صندوقًا في 2021، بفارق إيجابي عن 2020 الذي كان العدد به 226، وزاد عدد الأعضاء لتلك الفئة عن 409 ألفًا، بينما تراجع عدد مشتركي فئة المليون إلى 10 حتى إلى 198 ألفًا، وتراجع عدد الصناديق لتلك الفئة إلى 187، والذي كان في العام 2020 قد سجل 196.

إلا أن فئة الأقل من مليون جنيهًا قد بلغت 99 صندوقًا، بتغيير إيجابي عن 2020 الذي كان العدد بها 95، بواقع 146 عضوًا.

وكان تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية لـ2021 أبان ارتفاعًا بعدد صناديق التأمين الخاصة إلى 694 صندوقًا، مقابل 686 لسابقه، بزيادة 8 جُدد عن 2020.