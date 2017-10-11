الرقابة المالية: طفرة كبيرة بالتمويل العقاري خلال 8 أشهر

محمود زكي كشف تقرير هيئة الرقابة المالية عن وجود طفرة كبيرة في حجم التمويلات لدى قطاع التمويل العقاري وذلك في الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الحالي مقارنة بنفس المدة من العام الماضي. وأشار التقرير إلى تجاوز نسبة الزيادة…

محمود زكي

كشف تقرير هيئة الرقابة المالية عن وجود طفرة كبيرة في حجم التمويلات لدى قطاع التمويل العقاري وذلك في الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الحالي مقارنة بنفس المدة من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى تجاوز نسبة الزيادة في التمويلات حوالي 70% بالإضافة إلى زيادة حجم التمويلات في الوحدات غير السكنية بنسبة تتخطى 43% وهو ما يدل عن وجود نمو حقيقي في قطاع التمويل العقاري غير المصرفي.

** ارتفاع حجم التمويلات

و أشار تقرير الهيئة عن قيد 3 شركات تقييم عقارية في الفترة من يناير إلى أغسطس هذا العام.

بينما ارتفع عدد خبراء التقييم العقاري المعتمدين من الهيئة إلى 6 مقيمين عقاريين ليصل إجمالي عدد خبراء التقييم العقاري إلى 195 خبير مقابل 189 خبير في تلك الفترة من العام الماضي، وفق التقرير ذاته.



ولفت إلى زيادة حجم التمويلات العقارية الممنوحة من شركات التمويل العقاري بداية من شهر شهر يناير من العام الحالي إلى شهر أغسطس الماضي وذلك بقيمة 475 مليون جنيه وذلك إذا ما تم مقارنتها بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف التقرير أن إجمالي حجم التمويلات من يناير إلى أغسطس هذا العام 2017 بلغ حوالي 1.15 مليار جنيه مقابل 677 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي 2016 ونسبة زيادة بلغت حوالي 70.3%.

** الوكلاء العقاريون في زيادة



وأضاف التقرير عن زيادة عدد الوكلاء العقاريين في الفترة من يناير وحتى أغسطس من العام الحالي 4 وكلاء ليصل إجمالي الوكلاء المقيدين في الهيئة إلى 172 وكيل عقاري مقابل 168 وكيل في نفس الفترة من العام الماضي.

بينما لفت التقرير الصادر عن الهيئة إلى عدم قيد أي وسطاء تمويل عقاري خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2017 والذي يبلغ عددهم حتى أغسطس الماضي 214 وسيط للتمويل العقاري.



وأشار إلى أن هناك زيادة في التمويل العقاري للوحدات السكنية بنسبة 43% في الفترة من يناير إلى أغسطس من هذا العام مقارنة بنفس المدة من العام الماضي.



وأضاف التقرير أن إجمالي التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري خلال الفترة من بداية العام وحتي أغسطس الماضي بلغ حوالي 918.5 مليون جنيه مقابل 640.3 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.



ولفت التقرير إلى أن حجم التمويل الممنوح من جانب شركات التمويل العقاري للوحدات الغير مستخدمة للغرض السكني بلغ حوالي 234.4 مليون جنيه في الفترة من يناير وحتى أغسطس من العام الماضي مقابل 36.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت حوالي 540%



وأوضح أن زيادة عدد عقود المستثمرين الممنوحة من شركات التمويل العقاري في مساحة الوحدات فئة 66 متر مربع فأفل بنسبة 271% وذلك في الفترة من يناير إلى أغسطس خلال العام الحالي وبمقارنة بنفسة المدة من العام الماضي.

** تزايد في عقود المستثمرين

وأضاف التقرير الصادر عن الرقابة المالية أن إجمالي عقود المستثمرين في الفترة من يناير إلى أغسطس الماضي بلغ حوالي 312 عقد مقابل 84 عقد في نفس الفترة من العام الماضي.

بينما انخفضت نسبة العقود للمساحات المتراوحة من 66 إلى 86 متر في الفترة من يناير إلى أغسطس هذا العام بنسبة 82% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وأشار إلى أن إجمالي عقود المستثمرين للمساحات الأكبر من 86 إنخفض بنسبة 14% بداية من العام الحالي وحتى أغسطس الماضي حيث بلغ إجمالي العقود لتلك المساحات حوالي 1291 عقدًا مقابل في 1108 عقدًا في تلك الفترة من العام الماضي ونسبة إنخفاض بلغت حوالي 17%.



ولفت التقرير إلى أن إجمالي التمويلات العقارية الممنوح من الشركات العقارية منذ بداية النشاط وحتى شهر أغسطس 2017 حوالي 8 مليارات جنيه مقابل 6.5 مليار جنيه منذ بداية النشاط وحتى شهر أغسطس من العام الماضي 2016 إذ أن معدل الزيادة في حجم التمويلات بلغ حوالي 25% مقارنة بالعام الماضي.



وأكد التقرير أن زيادة أرصدة شركات التمويل العقاري منذ بداية النشاط وحتى أغسطس 2017 بنسبة قدرها 25% و بقيمة تصل إلى 700 مليون جنيه وذلك مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي 2016.



وأضاف التقرير إلى أن إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدي الشركات بلغ حوالي 3.5 مليار جنيه وذلك بداية من النشاط وحتى أغسطس الماضي بينما سجلت الأرصدة في أغسطس من العام الماضي ومنذ بدء النشاط أيضًا حوالي 2.8 مليار جنيه.

بينما بلغ حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري منذ بدء النشاط حوالي 8 مليارات جنيه حتى شهر أغسطس الماضي مقابل 6.5 مليار جنيه في أغسطس من العام الماضي وبزيادة تقدر نسبتها 24.8%

وأكد أن إجمالي حجم إعادة التمويل العقاري الممنوح من الشركات المصرية لإعادة التمويل العقاري من أول العام وحتى نهاية شهر أغسطس من العام الحالي 2017 بلغ حوالي 55 مليون جنيه وذلك مقابل 74 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة لها من العام الماضي.

ولفت تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن معدل الزيادة في العقود بلغ 5.7% مقارنة بالعام الماضي 2016

وبلغت نسبة الانخفاض في حجم إعادة التمويل العقاري الممنوح من الشركات المصرية بداية من العام الحالي وحتى شهر أغسطس حوالي 34% وذلك مقارنة بنفس المدة من العام الماضي.

**الارتفاع سمة عامة

وأشار التقرير إلى زيادة إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري منذ بداية النشاط وحتى أغسطس الماضي بنسبة 10.7% مقارنة بنفس المدة من العام الماضي حيث بلغ إجمالي القيمة حوالي 1.08 مليار جنيه مقابل 977 مليار جنيه منذ بداية النشاط وحتى أغسطس 2016

كشف التقرير عن بلوغ عدد العقود الجديدة لدى المستثمرين في قطاع التمويل العقاري إلى 1497 عقدًا جديدًا منذ بداية العام وحتى شهر أغسطس الماضي وذلك مقابل 1795 عقدًا خلال الفترة المناظرة لها من العام الماضي 2016.

وأشار التقرير إلى أن نسبة الإنخفاض بلغت حوالي 17% مقارنة بالعام الماضي 2016.

وأضاف التقرير أن إجمالي العقود منذ بداية نشاط التمويل العقاري وحتى أغسطس شهر من العام الحالي 2017 حوالي 43.6 ألف عقدًا مقارنة بعدد 41 ألف عقد خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ولفت تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن معدل الزيادة في العقود بلغ 5.7% مقارنة بالعام الماضي .2016