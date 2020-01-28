الرقابة المالية: شركتان ترغبان في إصدار صكوك بقيمة 3 مليارات جنيه

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤتمرًا صحفيًا اليوم لاستعراض حصاد الهيئة خلال العام الماضي 2019.

قال سيد عبد الفضيل، رئيس الإدارة المركزية للتمويلات التابعة للهيئة العامة لـ الرقابة المالية ، إن شركتين بالسوق المحلية أعلنتا رغبتيها بإصدار صكوك خلال الفترة المقبلة بقيمة إجمالية 3 مليارات جنيه.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن القيمة مقسمة بنحو 2 مليار جنيه لشركة واحدة ومليار جنيه للأخرى.

وأوضح عبدالفضيل أن أول عملية إصدار صكوك فعلية في السوق ستكون خلال الشهر المقبل لصالح شركة “سياف لتأجير الطيارات”، على أن يعقبها إصدار مجموعة “طلعت مصطفى” .

ونظمت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤتمرًا صحفيًا اليوم لاستعراض حصاد الهيئة خلال العام الماضي 2019.

فريق المال