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«الرقابة المالية» : شراء المحافظ يستحوذ على 36% من تمويلات شركات التمويل العقاري

خلال 10 شهور
محمود زكي 5:35 م, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20 5:35 م, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20

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استحوذت المحافظ العقارية على 36% من إجمالي التمويلات العقارية الممنوحة من شركات التمويل العقاري، خلال الفترة من يناير إلى نهاية أكتوبر من العام الحالي، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية.

وقالت الرقابة المالية إن إجمالي القروض الممنوحة للمحافظ العقارية، خلال الفترة من بداية يناير إلى نهاية أكتوبر، بلغت 840 مليون جنيه من إجمالي 2.3 مليار جنيه، في حين بلغت إجمالي التمويلات خلال الفترة المقابلة من العام الماضي 879 مليون جنيه من إجمالي تمويلات بلغت 2.1 مليار جنيه.

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وأضاف أحدث تقارير الرقابة المالية أن عدد عقود التمويل العقاري للمحافظ المُشتراة بلغ حوالي 1567 عقدًا خلال الفترة المذكورة من العام الحالي، في حين بلغت خلال الفترة المقابلة 2060 عقدًا.

وأوضحت الهيئة أن عملاء صندوق الإسكان الإجتماعي حصلوا على تمويلات بقيمة 137 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة  من العام الحالي، في حين سجل خلال نفس الفترة من العام الماضي 644 مليون جنيه.

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وأكد التقرير أن اجمالي التمويلات للعملاء العاديين، خلال عشرة الأشهر الأولى من العام الحالي، سجلت 1.3 مليار  جنيه، في حين سجلت في الفترة المقابلة 640 مليون جنيه.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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