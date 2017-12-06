الرقابة المالية: شراء المحافظ يستحوذ على 51.3% من قروض التمويل العقارى

محمود زكيقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شراء المحافظ من قبل شركات التمويل العقارى استحوذ على 51.3% من قيمة التمويلات التى ضختها الشركات فى الفترة من يناير وحتى أكتوبر2017، والتى بلغت قيمتها 1.15 مليار جنيه.وأضافت الهيئة أحدث تقاريرها أن العميل العادي حصل على نسبة 48.1% من إجمالي ا



محمود زكي

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شراء المحافظ من قبل شركات التمويل العقارى استحوذ على 51.3% من قيمة التمويلات التى ضختها الشركات فى الفترة من يناير وحتى أكتوبر2017، والتى بلغت قيمتها 1.15 مليار جنيه.

وأضافت الهيئة أحدث تقاريرها أن العميل العادي حصل على نسبة 48.1% من إجمالي التمويلات.

وأشارت الهيئة إلى أن إجمالى التمويلات التى ضختها الشركات منذ بداية النشاط وحتى أكتوبرالماضى بلغت 8.2 مليار جنيه، لافتة إلى أن إجمالى الأرصدة الحالية لدى الشركات تقدر حالياً بـ 3.5 مليار جنيه.

وأوضحت أن شركة إعادة التمويل ضخت قروضًا بـ55 مليون جنيه فى الفترة من يناير وحتى أكتوبر2017، مقابل 74 مليونًا خلال الفترة نفسها من العام الماضى.