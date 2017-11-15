بورصة وشركات

الرقابة المالية: شراء المحافظ يستحوذ على 49.5% من قروض التمويل العقارى

أحمد الدسوقى قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شراء المحافظ من قبل شركات التمويل العقارى استحوذ على 49.5% من قيمة التمويلات التى ضختها الشركات فى الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2017 والتى بلغت قيمتها 1.2 مليار جنيه. وأشارت الهيئة فى أحدث تقاريرها إلى أن إجمالى التمويلات التى ضختها الشركات منذ بد
15 نوفمبر، 2017 15 نوفمبر، 2017

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أحمد الدسوقى

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شراء المحافظ من قبل شركات التمويل العقارى استحوذ على 49.5% من قيمة التمويلات التى ضختها الشركات فى الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2017 والتى بلغت قيمتها 1.2 مليار جنيه.

وأشارت الهيئة فى أحدث تقاريرها إلى أن إجمالى التمويلات التى ضختها الشركات منذ بداية النشاط وحتى سبتمبر الماضى بلغت 8.2 مليار جنيه ، لافتة الى ان اجمالى الارصدة الحالية لدى الشركات تقدر حالياً بـ 3.5 مليار جنيه.

وأوضحت أن شركة إعادة التمويل ضخت قروض بـ 55 مليون جنيه فى الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2017 ، مقابل 105 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.


 


 

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