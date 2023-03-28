الرقابة المالية: سريان عرض «الأصباغ الإماراتية» للاستحواذ على «باكين للبويات» ليتوافق مع عرض «ايجيل كيميكالز»

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، مد فترة سريان عرض الأصباغ الإماراتية للاستحواذ علي باكين للبويات ، حتى موعد نهاية سريان العرض المنافس المقدم من شركة ايجيل كيميكالز.

ووافقت الرقابة المالية، على نشر عرض الشراء الإجباري المنافس المقدم من شركة ايجل كيميكالز لصناعة وتجارة الكيماويات،للاستحواذ على باكين للبويات بسعر 37 جنيه للسهم الواحد .

وذلك لشراء حتى 24 مليون سهم تمثل نسبة 100% من أسهم رأس مال باكين للبويات وبحد أدنى للتنفيذ 75%.

على أن تبدأ فترة سريان العرض من اليوم التالي لنشر إعلان عرض الشراء ولمدة 10 أيام.

وقررت الهيئة مد فترة سريان العرض المقدم من شركة الأصباغ الوطنية القابضة الإماراتية، لتنتهي مع مدة سريان العرض المنافس من ايجي كيميكالز.

وذلك مع جواز تقديم عروض شراء منافسة وفقا لأحكام المادتين 346 ، 347 من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992 .

جدير بالذكر أن شركة الأصباغ الإماراتية سبق وعدلت سعر عرض الشراء المقدم للاستحواذ على باكين للبويات ليصبح 36 جنيه للسهم بدلاً من 34 جنيه للسهم، على أن تنتهي فترة سريان العرض في 4/4/2023.

كما تقدمت أمس شركة ايجيل كيميكالز بتعديل، سعر عرض الشراء الاجباري من 35 إلي 37 جنيه، لتتخطي السعر المقدم من شركة الأصباغ الوطنية الإماراتية.