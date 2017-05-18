الرقابة المالية تُلزم صناديق الاستثمار بحساب مخصص ضريبة الرأسمالية على تعاملاتها

رغم جهود "المالية" لتأجيل الضريبة حتى مصادقة النوابمها أبو ودنأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتابًا دوريًّا بتعليمات تُلزم صناديق الاستثمار بحساب مخصص للضريبة على الأرباح الرأسمالية على ناتج تعاملاتها، لحين صدور التشريع الخاص بتأجيل الضريبة نفسها.يُشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة صادقت

رغم جهود “المالية” لتأجيل الضريبة حتى مصادقة النواب

مها أبو ودن

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتابًا دوريًّا بتعليمات تُلزم صناديق الاستثمار بحساب مخصص للضريبة على الأرباح الرأسمالية على ناتج تعاملاتها، لحين صدور التشريع الخاص بتأجيل الضريبة نفسها.





يُشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة صادقت منذ ثلاثة أيام على مشروع قانون بتعديل قانون ضريبة الدخل يقضى بتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة لمدة 3 سنوات، وتطبيق ضريبة دمغة على التداولات لمدة 3 سنوات، فضلًا عن التجاوز عن تحصيل الضريبة فى الفترة من 17 مايو الحالي، وهو تاريخ انتهاء وقف العمل بالضريبة فى مرته الأولى لكونها موقوفة منذ 17 مايو 2015 ولمدة عامين، وحتى صدور التشريع من مجلس النواب.

ورغم أن وزير المالية كان قد أصدر، أمس الأول، قرارًا بإعفاء شركة مصر المقاصة من خصم الضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة، وتحصيلها كما كان منصوصًا عليه فى القانون القديم، فيما فسّرته مصادر بأنه قرار يهدف إلى تأجيل العمل بالضريبة لحين تصديق مجلس النواب بشكل نهائى على التأجيل، إلا أن هيئة الرقابة المالية أصرّت على إلزام صناديق الاستثمار باحتساب مخصّص للضريبة فى القرار الذى حصلت “المال” على نسخة منه.