الرقابة المالية تُلزم صناديق الاستثمار بحساب مخصص ضريبة الرأسمالية على تعاملاتها

رغم جهود “المالية” لتأجيل الضريبة حتى مصادقة النواب
مها أبو ودن
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتابًا دوريًّا بتعليمات تُلزم صناديق الاستثمار بحساب مخصص للضريبة على الأرباح الرأسمالية على ناتج تعاملاتها، لحين صدور التشريع الخاص بتأجيل الضريبة نفسها.
يُشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة صادقت منذ ثلاثة أيام على مشروع قانون بتعديل قانون ضريبة الدخل يقضى بتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة لمدة 3 سنوات، وتطبيق ضريبة دمغة على التداولات لمدة 3 سنوات، فضلًا عن التجاوز عن تحصيل الضريبة فى الفترة من 17 مايو الحالي، وهو تاريخ انتهاء وقف العمل بالضريبة فى مرته الأولى لكونها موقوفة منذ 17 مايو 2015 ولمدة عامين، وحتى صدور التشريع من مجلس النواب.
ورغم أن وزير المالية كان قد أصدر، أمس الأول، قرارًا بإعفاء شركة مصر المقاصة من خصم الضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة، وتحصيلها كما كان منصوصًا عليه فى القانون القديم، فيما فسّرته مصادر بأنه قرار يهدف إلى تأجيل العمل بالضريبة لحين تصديق مجلس النواب بشكل نهائى على التأجيل، إلا أن هيئة الرقابة المالية أصرّت على إلزام صناديق الاستثمار باحتساب مخصّص للضريبة فى القرار الذى حصلت “المال” على نسخة منه.
ونص القرار (الغريب) على أنه (حيث قدمت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون تأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية بالبورصة ولم يتم إصداره حتى تاريخه، لذا فإنه لسلامة حساب صافى قيمة أصول الصندوق ونصيب الوثيقة من صافى هذه القيمة اعتبارًا من يوم 17 مايو 2017 كتاريخ لانتهاء وقف العمل بالضريبة المنصوص عليها فى القانون السارى حاليًّا، يجب الالتزام بحساب مخصص للضريبة على الأرباح الرأسمالية على ناتج تعاملات صناديق الاستثمار).