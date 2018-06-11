الرقابة المالية تُقر تعديلات على آلية التعامل على اﻷسهم في ذات الجلسة

المال - خاص وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران في اجتماعه – أمس- على مقترح البورصة المصرية بتعديل بعض احكام القرار 67 لسنة 2012 بشأن آلية التعامل على اﻷسهم في ذات الجلسة وذلك بغرض زيادة السيولة واحجام التداول بالبورصة لمضاعفة الحد اﻷقصى المسموح التعا

المال – خاص

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران في اجتماعه – أمس- على مقترح البورصة المصرية بتعديل بعض احكام القرار 67 لسنة 2012 بشأن آلية التعامل على اﻷسهم في ذات الجلسة وذلك بغرض زيادة السيولة واحجام التداول بالبورصة لمضاعفة الحد اﻷقصى المسموح التعامل عليه ليصبح 1|10000 بدلاً من 1|20000 مع إمكانية قيام العميل بتكرار التعامل بذات الورقة أكثر من مرة في ذات الجلسة.

وأضافت الهيئة في بيان حصلت “المال” على نسخة منه، أنه تم الموافقة على قواعد التعامل على اﻷوراق المالية غير المقيدة وذلك تطبيقًا ﻷحكام القانون رقم 17 لعام الحالي المعدل للفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 95 لسنة 1992 والتى تنص على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بقوعد وإجراءات التعامل عى اﻷوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصات المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.

وأشار عمران إلى أن أهم القواعد تضمنت السماح للشركات التى تم نقل ملكيتاه في سوق اﻷوامر مهلة 3 سنوات كحد أقصى من تاريخ إقرار لجنة القيد بشطب الشركات وذلك لمساعدة الشركات على إعادة توفيق اوضاعها والقيد بالبورصة مرة آخرى.

كما شملت التعديلات الحصول على عدم ممانعة الهيئة على عمليات نقل الملكية التى تم عرضها على لجنة العمليات بالبورصة وذلك للتأكد من مدى استيفاء المتطلبات الرقابية التى تختص بها الهيئة، وخول القرار مجلس إدارة البورصة وضع لاقواعد والضوابط واﻹجراءات التى تحكم عملية نقل اﻷوراق المالية المشطوبة لنظام القبول اﻵلى للأوراق، وكذلك وضع أيةً قواعد وضوابط تتعلق بالسماح للشركات التى ينقل ملكيتها من خلال نظام القبول اﻵلي للأوامر بإجراء أية تعديلات على بيانات أو عناصر اﻹصدار.