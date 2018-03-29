الرقابة المالية تُعدل على 3 قواعد تنظيمية

■ الهيئة تضاعف نسب التداول الحر لمستوى 10 - %25 ■ تعريف للشركات الصغيرة والمتوسطة.. وقرارات جديدة لحماية حقوق الأقليةمنى عبد البارىعقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعها الأول لمجلس إدارتها بتشكيله الجديد، نوقش خلاله العديد من الموضوعات التنظيمية، والرقابية المرتبطة بالخدمات المالية غير ال

■ الهيئة تضاعف نسب التداول الحر لمستوى 10 – %25

■ تعريف للشركات الصغيرة والمتوسطة.. وقرارات جديدة لحماية حقوق الأقلية

منى عبد البارى

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعها الأول لمجلس إدارتها بتشكيله الجديد، نوقش خلاله العديد من الموضوعات التنظيمية، والرقابية المرتبطة بالخدمات المالية غير المصرفية، ما أسفر عن إدراج عدة تعديلات، من شأنها تعزيز نسب التداول الحر للشركات، ومبدأ الحوكمة والشفافية.

ومن بين الموضوعات التى نوقشت خلال الاجتماع، الذى عقد الثلاثاء، إقرار المجلس عدة تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، لزيادة نسبة الأسهم المطروحة، وتحسين مستويات الإفصاح والشفافية فى السوق وتطبيق قواعد الحوكمة، وزيادة مستويات الحماية المقررة للأقلية، وقواعد تتعلق بتيسير قيد الشركات بالبورصة.

يذكر أن «المال» انفردت منذ أيام بنشر تعديلات متعلقة بنسب الطرح لأسهم التداول الحر للشركات الجديدة، والمقيدة، فى إطار ندوة عقدتها الجريدة حضرها خالد النشار، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية.

وجاءت التعديلات التى شملت 3 محاور أساسية، فى مجال نسب الطرح للشركات الجديدة، ونسب الأسهم حرة التداول، وقرر مجلس إدارة الهيئة زيادة نسب الأسهم المطروحة للشركات وكذلك الحد الأدنى للأسهم حرة التداول من خلال زيادة نسبة الطرح المطلوبة لقيد أسهم الشركات الجديدة بالبورصة، لتكون 25 % من أسهم الشركة، أو ربع فى الألف من رأس المال السوقى حر التداول، بما لا يقل عن %10 من أسهم الشركة.

كما قرر تعديل نسبة الأسهم حرة التداول الواجب على الشركات (سواء المقيدة حالياً-أو الجديدة) مراعاتها، ولا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن %10 من رأس مال الشركة أو 8/1 فى الألف من رأس المال السوق حر التداول، بما لا يقل عن %5 من أسهم الشركة، ومنح التعديل الشركات المقيدة حالياً مهلة لتوفيق أوضاعها، وفقاً لنسبة الأسهم حرة التداول حتى نهاية 2019.

وجاء المحور الثانى للتعديلات لتشجيع الشركات على القيد بالبورصة، ووافق مجلس إدارة الهيئة على تعديل التعريف الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة لتصبح “للشركات الصغيرة هى التى يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 100 مليون جنيه عند تقديم طلب القيد للمرة الأولى (بدلاً من 50 مليون جنيه حالياً)، ليكون للمتوسطة 200 مليون جنيه (بدلاً من 100 مليون حالياً) حد أقصى”.

وشملت التعديلات تيسير انتقال الشركات المقيدة، من وإلى الجدول الرئيسى، طالما استوفت متطلباته، وإلغاء الشرط الخاص بضرورة تملك أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين 10 % من أسهم الشركات وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة 143 لعام 2010، وأن تترك النسب الواجب الاحتفاظ بها لأسهم هذه الشركات لقواعد القيد المطبقة على باقى الشركات.

وفيما يتعلق بالشركات التى سبق قيدها بالبورصة، ولم تطرح حتى تاريخ التعديلات، وافق المجلس على منح مهلة عامًا لهذه الشركات لتنفيذ الطرح.

ركز المحور الثالث للتعديلات على مجالات الإفصاح والحوكمة، وحماية حقوق الأقلية، وشملت التزام المساهمين الرئيسيين، وأعضاء مجلس الإدارة بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، بالإفصاح عن الملكية المباشرة وغير المباشرة لهم بالشركات المقيدة.

وضرورة الالتزام بما تضمنته المادة (66) من قانون الشركات رقم (159) لعام 1981 والمادة (220) من لائحته التنفيذية، التى تنص على “إلزام الشركات بوضع سنوياً تقرير مجلس الإدارة تحت تصرف المساهمين لإطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل، بمقر الشركة أو بمقر الانعقاد، وكشف تفصيلى يتضمن جميع المبالغ التى حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة، وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، بما فيها المرتبات والمكافآت، والمزايا المادية والعينية الأخرى.

وشملت التعديلات قيام الشركات المقيدة بالإفصاح عن مدى تنفيذ قرارات الزيادة النقدية لرأسمالها المصدر، بشكل نصف سنوى، وما اتخذ من إجراءات فى هذا الشأن.

كما ألزمت الشركات المقيدة، حال زيادة رأس المال بالقيمة الأسمية، من خلال قدامى المساهمين بالإفصاح لقدامى المساهمين عن القيمة العادلة، المعدة من مستشار مالى مستقل للمساهمين القدامى فى الحالتين التاليتين:

أولًا:

وإذا كانت الشركة تكبدت خسائر وفقا لآخر قوائم مالية معتمدة، تساوى أو تجاوز %50 من حقوق الملكية وكانت قيمة الزيادة تجاوز %10 من رأس المال، بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه.

ثانيًا: إذا كانت الزيادة تساوى أو تتجاوز رأس المال المصدر، أو حقوق الملكية -بحسب الأحوال -وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة.

وفى مجال حماية حقوق الأقلية تضمنت التعديلات إضافة تعهد للشركة طالبة القيد، بتعديل نظامها الأساسى، إذا كان يتضمن تخصيص مقاعد معينة لجهات أو مساهمين محددين ليتوافق مع نتيجة الطرح، ودخول مساهمين جدد، والسماح للشركات المقيدة فى حالات الشطب، بفتح حساب يسمى “حساب أسهم الشطب”، يكود بالبورصة المصرية، لشراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب.

كما تضمنت التعديلات التى وافق عليها المجلس، فى مجال حوكمة الشركات المقيدة، قيام الشركات بإعداد تقرير سنوى، عن مدى التزامها بمبادئ حوكمة الشركات، وفقا للنموذج الذى تعده الهيئة للعرض على الجمعية العامة للشركة فى اجتماعها السنوى، على أن يبدأ تفعيل هذا الالتزام من نهاية العام المالى 2018 للشركات.