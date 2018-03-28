الرقابة المالية تُعدل تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة

منى عبدالباريناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في أول اجتماع لتشكيله الجديد، العديد من الموضوعات التنظيمية والرقابية المرتبطة بالخدمات المالية غير المصرفية.وبين الموضوعات التي ناقشها المجلس ووافق عليها -أمس الثلاثاء- عدة تعديلات هامة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لزيادة نسبة ال

منى عبدالباري

ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في أول اجتماع لتشكيله الجديد، العديد من الموضوعات التنظيمية والرقابية المرتبطة بالخدمات المالية غير المصرفية.

وبين الموضوعات التي ناقشها المجلس ووافق عليها -أمس الثلاثاء- عدة تعديلات هامة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لزيادة نسبة الأسهم المطروحة، وتحسين مستويات الإفصاح والشفافية في السوق وتطبيق قواعد الحوكمة، وزيادة مستويات الحماية المقررة للأقلية، بالإضافة لقواعد تتعلق بتيسير قيد الشركات بالبورصة.

وعلى صعيد مجال تشجيع الشركات على القيد بالبورصة جاءت التعديلات كالتالي:

ووافق المجلس على تعديل التعريف الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة لتصبح “للشركات الصغيرة يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 100 مليون جنيه عند تقديم طلب القيد لأول مرة (بدلاً من 50 مليون جنيه)، وليكون للمتوسطة 200 مليون جنيه بدلاً من 100 مليون كحد أقصى.

وشملت التعديلات تيسير انتقال الشركات المقيدة من وإلى الجدول الرئيسي طالما استوفت متطلباته، وتضمنت في إطار التيسير على قيد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، إلغاء الشرط الخاص بضرورة تملك لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين 10% من أسهم الشركات وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة 143 لسنة 2010، وأن يترك بشأن النسب الواجب الاحتفاظ بها لأسهم هذه الشركات لقواعد القيد المطبقة على باقي الشركات.

وفيما يتعلق بالشركات التي سبق قيدها بالبورصة، ولم تقم بالطرح حتى تاريخه، وافق المجلس على منح مهلة مقدارها سنة لهذه الشركات لتنفيذ الطرح.