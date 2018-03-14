الرقابة المالية تُخطر اﻹخوة المتضامنين برد مبالغ الاكتتاب خلال شهر

أسماء السيد أخطرت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة "اﻷخوة المتضامنين" بأنه يتوجب عليها إبلاغ المكتتبين بزيادة رأسمالها التي أجرتها مؤخرًا بإمكانية رد المبالغ المودعة خلال شهر من تاريخ الإعلان. واستندت الهيئة العامة للرقابة المالية في ذلك إلي أن المبالغ المحصلة…

أسماء السيد

أخطرت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة “اﻷخوة المتضامنين” بأنه يتوجب عليها إبلاغ المكتتبين بزيادة رأسمالها التي أجرتها مؤخرًا بإمكانية رد المبالغ المودعة خلال شهر من تاريخ الإعلان.

واستندت الهيئة العامة للرقابة المالية في ذلك إلي أن المبالغ المحصلة من الاكتتاب لا تكفي لتنفيذ المشروعات التي تستهدف الشركة الشروع فيها.

وتُجدر اﻹشارة إلي أن الشركة كانت أقرت في أكتوبر الماضي، زيادة رأس المال المصدر من 4 ملايين إلى 10 ملايين جنيه، على أن تمول الزيادة نقداً كل بحسب مساهمته في رأس المال، لتجري زيادة رأس المال ببداية العام الجاري وتصل قيمة التغطية 1.22 مليون جنيه من إجمالي 6 مليون مستهدفة.

ويبلغ رأسمال الشركة قبل الزيادة 4 ملايين جنيه، موزعاً على 4 ملايين سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد لكل سهم.

