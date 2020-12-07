الرقابة المالية تُجرى تعديلاً على لجانها الاستشارية وتضخ دماء جديدة فى التأمين

كشف محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس الإدارة على إجراء تعديلا على بعض اللجان الاستشارية بالهيئة والمُشكلة من المتخصصين وأهل الخبرة لكل نشاط من الأنشطة المالية غير المصرفية بهدف إبداء الرأي وتقديم المشورة لتنمية الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتطوير نظم العمل بالهيئة، وتحسين قدراتها التنافسية إقليميا وعالميا.



وقال عمران أن تواصل الهيئة المُستمر مع الأسواق التي تُشرف وتُراقب عليها يمثل أولوية هامة لها،

اللجان تستهدف التواصل المستمر مع أطراف السوق

لم يقتصر دور اللجان طوال نشأتها على الرقابة والإشراف فقط بل ركزت جهودها نحو تأسيس قنوات للتواصل المستمر مع أطراف السوق للتفاعل مع مجريات الأمور والطموحات والاقتراحات لتذليل أية عقبات تواجه مسيرة الأنشطة المالية غير المصرفية،

ومن بين تلك القنوات اللجان الاستشارية من المتخصصين وأهل الخبرة، و التي يتم تشكيلها وفقا للمادة رقم 13 من النظام الأساسي للهيئة الصادر بالقرار الجمهوري رقم 192 لسنة 1992 ، والتي تنص على أن يكون للهيئة لجان استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة في مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

أضاف أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 182 لسنة 2020 – والصادر في نوفمبر الماضي –قد أجرى تعديلا على بعض اللجان الاستشارية القائم عملها حتى أكتوبر 2021،

ضخ دماء جديدة الهدف الرئيسى لاستفادة من خبراتهم

وسعى لضخ دماء جديدة في هذه اللجان للاستفادة من الخبرات الحديثة والقادرة على الوفاء باحتياجات العمل للفترة المتبقية من عُمر البرنامج الزمنى لتنفيذ استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية(2018-2022)،

كما كان لصدور القانون رقم (18) لسنة 2020 والخاص بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي في مارس الماضي أثره في استحداث لجنة استشارية للتمويل الاستهلاكي، وكذا صدور القانون رقم 201 لسنة 2020

والخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر ليمتد نطاق تطبيقه كتشريع ينظم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب متناهية الصغر ما يقتضى إجراء تعديل في تشكيل استشارية الهيئة للتمويل متناهى الصغر.

وشدد رئيس الهيئة على أنه روعي في اختيار أعضاء اللجان الاستشارية الاستقلالية والكفاءة والخبرة والتنوع من مختلف أطراف الأسواق المالية غير المصرفية.

تعرف على هدف وتشكيل الاستشارية للتأمين

وتهدف هذه اللجنة الاستشارية لقطاع التأمين إلى إبداء الرأي وتقديم المشورة لتنمية السوق وقطاع التأمين وتطوير نظم العمل بالهيئة، وتحسين قدراتها التنافسية إقليمياً وعالمياً.

وتشكل الاستشارية للتأمين من الدكتور إيهاب أبو المجد، عضو هيئة التأمين الصحى الشامل ورئيس الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية وسعيد الألفي، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لتأمينات الحياة وعالية حلمي العضو المنتدب لشركة مدى للتأمين الدكتور وليد عوف، العضو المنتدب لشركة ميد مارك للوساطة التأمينية وكلا من الدكتور عادل موسى، العضو المنتدب لشركة الدلتا للتأمين عمر جودة، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للتأمين علاء الزهيري، رئيس الإتحاد المصري للتأمين، والعضو المنتدب لشركة gig للتأمين – مصرو عبير حلمي، العضو المنتدب السابق لشركة بوبا للتأمين – مصر ومحمد مهران، العضو المنتدب لشركة أليانز للتأمين – مصر، ورئيس المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات بالإتحاد المصري للتأمين الدكتور وائل عبد الهادي، الخبير الإكتواري