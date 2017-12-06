الرقابة المالية توقف 6 عملاء بالبورصة لمدة 3 أشهر

مصطفى طلعتأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، إيقاف استفادة 6 عملاء من التعامل بالشراء في سوق الأوراق المالية لمدة 3 أشهر.وحدد "الرقابة المالية" أكواد المتعاملين الموقوفين على النحو التالي:" 2206779 - 2241894 - 2241953 - 2255367 - 969058 - 2231166".يشار إلى أن الهيئة سبق أن أ



مصطفى طلعت

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، إيقاف استفادة 6 عملاء من التعامل بالشراء في سوق الأوراق المالية لمدة 3 أشهر.

وحدد “الرقابة المالية” أكواد المتعاملين الموقوفين على النحو التالي:” 2206779 – 2241894 – 2241953 – 2255367 – 969058 – 2231166″.

يشار إلى أن الهيئة سبق أن أوقفت خلال شهر سبتمبر الماضي 6 عملاء من التعامل بالشراء بعد فحص لحالات تلاعب بالسوق تتعلق بتعاملات على بعض الأوراق المالية بالمخالفة لقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.

وأوضحت البورصة في ذلك الوقت أن الإيقاف لحين انتهاء فترة التحقيقات بالهيئة وبما لا يجاوز المدد المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 40 لسنة 2017.

