الرقابة المالية توقف نشاط شركة واحة 30 يوماً

المال -خاص: قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، وقف نشاط شركة واحة لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لمدة 30 يوماً، لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها بتاريخ 10 يناير من العام الحالي. وقالت الهيئة في بيان نشر على شاشات التداول، اليوم الأربعاء، إن قرارها جاء إعمالاً لأحكام المادة (30) م



المال -خاص:



قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، وقف نشاط شركة واحة لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لمدة 30 يوماً، لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها بتاريخ 10 يناير من العام الحالي.

وقالت الهيئة في بيان نشر على شاشات التداول، اليوم الأربعاء، إن قرارها جاء إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون 95 لسنة 1992، وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المؤرخ 10/01/2017.

وأوضحت أنه من المقرر أن يتم تفعيل قرار وقف نشاط الشركة لمدة 30 يوماً، تبدأ من يوم الخميس 10/08/2017 حتي يوم الجمعة 08/09/2017، إعمالاً لنص المادة (30) من قانون سوق رأس المال .

