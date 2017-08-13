الرقابة المالية توقف تداول سهم ريكاب

مصطفى طلعت: قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، ايقاف التعامل على سهم شركة ريكاب للإستثمارات المالية، وذلك لحين قيام الهيئة بالانتهاء من مراجعة دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة، والمعدة بواسطة شركة فينكورب للاستشارات المالية، وذلك على خلفية قرار استحواذ "ريكاب" على أسهم وادي دجلة للتنمية العقار



مصطفى طلعت:



قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، ايقاف التعامل على سهم شركة ريكاب للإستثمارات المالية، وذلك لحين قيام الهيئة بالانتهاء من مراجعة دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة، والمعدة بواسطة شركة فينكورب للاستشارات المالية، وذلك على خلفية قرار استحواذ “ريكاب” على أسهم وادي دجلة للتنمية العقارية.

ودخلت شركتا ريكاب للاستثمارات المالية، الذراع العقارية لشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، وشركة وادي دجلة للتنمية العقارية، الذراع العقارية لشركة وادي دجلة للاستثمار العقاري، في تحالف استراتيجي تستحوذ من خلاله ريكاب على أسهم وادي دجلة للاستثمار العقاري، عبر زيادة رأس مال الأولى.

ووفقا للتحالف الجديد، سيتم زيادة رأسمال “ريكاب” بقيمة 1.5 مليار جنيه ليرتفع من 530.9 مليون جنيه إلى 2.03 مليار جنيه، مقابل مبادلة الأسهم المستحوذ عليها بنسبة 99.9% من شركة وادي دجلة للتنمية العقارية.

وأعلن مجلس ريكاب موافقته على تقرير القيمة العادلة المعد لأسهمها من شركة “فينكورب” للاستشارات المالية، عند 11 جنيها، كقيمة الإصدار التي ستصدر بها أسهم الزيادة، والتي على أساسها ستتم المبادلة في حالة موافقة الجهات الرقابية.

ووافقت ريكاب على تقرير القيمة العادلة لوادي دجلة للتنمية العقارية الصادر عن فينكورب أيضا على أن يتم إصدار أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية 5 جنيهات، والفرق بين القيمة الاسمية والقيمة العادلة لسهم شركة ريكاب للاستثمارات المالية سيتم إصداره كعلاوة إصدار ضمن حقوق الملكيات.

ووفقا لمبادلة الأسهم المذكورة، ستبلغ حصة مساهمي وادي دجلة للتنمية العقارية 74% من الأسهم، بعد الاستحواذ فيما ستنخفض نسبة مساهمي ريكاب الحاليين إلى 26%، على أن تغيير حقوق التصويت في الجمعيات ومجلس الإدارة وفق هيكلة ملكية الشركة بعد الاستحواذ، وذلك مرهون بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.

