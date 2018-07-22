الرقابة المالية توضح موقفها من تحديد القيم العادلة للشركات

مصطفى طلعتقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها لا تقوم بتقييم أو اعتماد تقييم الشركات أو تغيير القيمة أو تحديدها، رداً منها على ما أثير حول إعلانها تسعيراً لسهم شركة القلعة للاستشارات المالية القابضة بالتوازي مع تقييم المستشار المالي المستقل.كان بيان للرقابة المالية تعليقاً على تحديد القيمة

مصطفى طلعت

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها لا تقوم بتقييم أو اعتماد تقييم الشركات أو تغيير القيمة أو تحديدها، رداً منها على ما أثير حول إعلانها تسعيراً لسهم شركة القلعة للاستشارات المالية القابضة بالتوازي مع تقييم المستشار المالي المستقل.

كان بيان للرقابة المالية تعليقاً على تحديد القيمة العادلة لأسهم القلعة القابضة عند 6.34 جنيه للسهم، قد آثار حالة من اللغط فى سوق المال على مدار اليومين الماضيين، بعد أن كشف عن عدم اعتداد الهيئة بتقييم المستشار المالى المستقل لإحدى الشركات التابعة للقلعة، رغم قرارها استئناف التداول على أسهمها اعتبارًا من جلسة اليوم الأحد.

وأكدت الهيئة في بيان منشور على شاشات تداول البوصة، اليوم الأحد، أن ما ورد في بيانها الخميس الماضي هو أعمال لدورها في الافصاح عن رأيها في عدم توافق التقييم الخاص بالشركة المصرية للتكرير مع المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشئات والصادة بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وتم تقييم هذا الاستثمار بطريقة خصم التدفات النقدية المستقبلية ولم يتم استخدام طريقة القيمة الدفترية المعدلة حسب توصية الهيئة بوصفها الطريق المثلي في ظل ظروف ومكونات الاستثمار في الشركة المصرية، نظراً لأنها لم تبدأ النشاط بعد وليس لها تاريخ أداء سابق يمكن استخدامه وبناء افتراضات مناسبة عليه للوصول إلى قيمة عادلة معبرة.

وأضافت: “أما بشأن ما ورد في حالة استبعاد فروق إعادة التقييم ستنخفض القيمة العادلة للسهم بمقدار 3.13 جنيه لتصبح 3.21 جنيه، مقارنة بالقيمة الواردة بالتقرير البالغة 6.34 جنيه، فإن ذلك هو ما ورد مضمونه في اخر فقرة بالصفحة 2 وأول فقرة بالصفحة 3 من تقرير المستشار المالي المستقل المنشور على شاشات تداول البورصة المصرية يوم الخميس”.

واعترضت الهيئة، فى بيانها الخميس الماضى على استخدام المستشار المالى المعين من قبل القلعة طريقة «خصم التدفقات النقدية المستقبلية» فى تقييم الشركة المصرية للتكرير التابعة للمجموعة، بدلاً من اعتماد القيمة الدفترية المعدلة على أساس أن الشركة لم تبدأ التشغيل «وليس لها تاريخ أداء سابق يمكن استخدامه وبناء افتراضات مناسبة عليه للوصول إلى قيمة عادلة معبرة»، وأضاف البيان أن استبعاد فروق إعادة التقييم ستنخفض بالقيمة العادلة للسهم بمقدار 3.13 جنيه إلى 3.21 جنيه.