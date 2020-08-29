الرقابة المالية توضح أسباب الإنخفاض الملحوظ في عدد شركات خبراء المعاينة والتأمين الإستشاريون

إنخفض عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار (اشخاص إعتباريين)- أو الشركات- بنسبة 72.9% في مارس 2020 ، مقارنة بعدهم في مارس 2019.

إنخفاض خبراء المعاينة من 70 إلي 19 شركة في عام واحد

كشفت البيانات الرسمية الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إنخفاض عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار (اشخاص إعتباريين)، من 70 شركة في نهاية مارس 2020 ، إلي 19 شركة فقط في نهاية مارس 2020 ، بإنخفاض يصل الي 51 شركة دفعة واحدة.

في سياق متصل، إنخفض عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار (اشخاص طبيعيين)- أو الأفراد- بنسبة 2.9% ليصل الي 406 خبيرًا في نهاية مارس 2020 ، مقابل 418 خبير في مارس 2019 ، بإنخفاض 12 خبير في عام واحد.

60 % نسبة الإنخفاض في خبراء التأمين الإستشاريون

وفي السياق ذاته، إنخفض عدد خبراء التأمين الإستشاريون ( أشخاص إعتباريين)- أو الشركات- ليصل الي 6 شركات فقط في نهاية مارس 2020 ، مقابل 15 شركة في نهاية مارس 2019 ، بإنخفاض نسبته 60%، كما إنخفض عدد وسطاء التأمين الأفراد – أو الأشخاص الطبيعيين- ليصل الي 13315 وسيط في مارس 2020 ، مقابل 13698 وسيط في مارس 2019 ، بإنخفاض نسبته 2.8% بإجمالي 383 وسيط.

الإنخفاضات الملحوظة في عدد خبراء المعاينة وتقدير الاضرار، خاصة الشركات بجانب الأفراد، وكذا خبراء التأمين الإستشاريون، سواء شركات أو أفراد، يثير التساؤل حول أسبابه؟

القرار 193 سبب الإنخفاض الملحوظ في خبراء المعاينة والإستشاريون

من جانبها، أكدت الرقابة المالية، أن إنخفاض عدد شركات خبراء المعاينة، وكذا شركات خبراء التأمين الإستشاريين، جاء بسبب إلغاء ترخيص العديد منها، لعدم توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة، رقم 193 لسنة 2018 ، الخاص بشروط وقواعد وإجراءات الترخيص والقيد لمزاولة النشاط، لشركات خبراء المعاينة وتقدير الأضرار، وخبراء التأمين الإستشاريين (شخص إعتباري).