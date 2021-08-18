تأميـــن

«الرقابة المالية» توجه رسائل مهمة لعملاء التأمين.. تعرف عليها

زيادة توعية عملاء التأمين عند اختيارهم الخدمة التأمينية
الشاذلي جمعة 3:41 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21 3:41 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21

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وجهت الهيئة العامة للرقابة المالية عدة رسائل بهدف حماية عملاء شركات التأمين أثناء اختيارها الخدمة التأمينية وإصدار وثيقة التأمين، وتضمنت تلك الرسائل ضرورة التأكد من أن شركة التأمين أو الفرع التابع لها مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاط التأمين، حيث يمكن لعملاء التأمين الاطلاع على الشركات المسجلة بالهيئة من خلال موقع الهيئة الإلكترونى، وشملت تلك الرسائل أيضا أنه فى حال تعامل عملاء التأمين مع وسيط تأميني يمثل شركة تأمين أو أكثر فمن الضرورى التحقق من تسجيله بالهيئة من خلال اطلاع العميل على الكارنيه الصادر لوسيط التأمين لممارسة نشاط التأمين من الهيئة العامة للرقابة المالية.

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رسائل الهيئة العامة للرقابة المالية

وتضمنت رسائل الهيئة العامة للرقابة المالية والتى تستهدف زيادة توعية عملاء التأمين عند اختيارهم الخدمة التأمينية وإصدار الوثيقة من خلال التأكد قبل اتخاذ قرار الشراء، أن العميل قد اطلع على المنتجات والخدمات التأمينية المتاحة بسوق التأمين المصري ليختار منها ما يناسبه من خلال المواقع الإلكترونية للشركات، والتحقق من جميع المعلومات والبيانات الأساسية للشركة.

 ونصحت الهيئة عملاء التأمين بأهمية القيام بالإدلاء بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بهم أو بالشيء موضوع التأمين بدقة وصدق ومنتهى حسن النية، وذلك تجنبا لبطلان الوثيقة وضياع حق العميل في المستقبل، وكذلك عدم قيام العميل بالتوقيع على أية نماذج فارغة أو غير مكتملة البيانات مطلوبة للحصول على التأمين لضمان حقوق العملاء التأمينية مستقبلاً.

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أهمية قراءة شروط الالغاء والتصفية

وأكدت الهيئة على ضرورة قراء عملاء التأمين لمشروع عقد التأمين (وثيقة التأمين) جيداً وبشكل دقيق والتعرف على التغطيات التأمينية وشروط الوثيقة، والقراءة بحرص شديد شروط سقوط الحق والإلغاء والتصفية والاستثناءات قبل التوقيع على عقود التأمين.

وشملت رسائل الرقيب لعملاء التأمين مدى أهمية التأكد من صحة البيانات الواردة بوثيقة التأمين بعد إصدارها على سبيل المثال البيانات الشخصية، تاريخ سريان التغطية التأمينية، شروط التأمين، بيانات الشيء موضوع التأمين، مع اطلاع العملاء جيداً على الإجراءات الواجب عليهم اتباعها عند حدوث الحادث المؤمن ضده لضمان حقهم في الحصول على التعويض، وكذلك الحذر من إصدار توكيلات عامة لأي شخص لا تربطه بالعملاء صلة في شأن إنجاز التعاملات التأمينية.

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بقلم الشاذلي جمعة

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