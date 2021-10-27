بورصة وشركات

الرقابة المالية توافق مبدئيا على زيادة رأس مال «العبور للاستثمار العقاري»

بقيمة 85.7 مليون جنيه
منى عبدالباري 3:01 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21 3:01 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

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أعلنت هيئة الرقابة المالية اليوم، عدم ممانعتها مبدئيا على زيادة رأس مال شركة العبور للاستثمار العقاري بقيمة 58.7 مليون جنيه، من 29.3 مليون جنيه، إلى 88.14 مليون جنيه.

وقالت الهيئة في بيان نُشر عبر شاشة البورصة المصرية اليوم، إنها ليس لديها موانع بصفة مبدئية من قيام شركة العبور بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر البالغ عددها 11.7 مليون سهم، بقيمة أسمية 5 جنيهات للسهم، وبقيمة إجمالية للإصدار 58.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى 12 قرشا مصاريف إصدار.

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وقالت الهيئة إنه يجب على الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة بمراعاة الأحكام المقررة قانونا في هذا الشأن، ومراعاة أحكام الباب الثاني عشر من لائحة قانون 95 لسنة 1992، وأن يتم نشر الإعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار أحدهما على الأقل باللغة العربية، خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ اعتماد الهيئة.

يشار إلى أن الأرباح النصفية للعبور تراجعت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 28.74 %، على أساس سنوي، لتسجل455.92 ألف جنيه، مقابل 639.82 مليون جنيه أرباحاً خلال فترة المقارنة قبل عام.

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وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة المذكورة إلى 29.28 مليون جنيه، مقارنة بـ44.93 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2020.

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بقلم منى عبدالباري

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