الرقابة المالية توافق لـ«مباشر» على إعداد القيم العادلة وأعمال التقييم المالي

وافقت هيئة الرقابة المالية علي توفيق أوضاع مباشر للاستشارات المالية للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل اهتمام مجموعة مباشر للخدمات المالية بزيادة تواجدها في السوق المصري وتوسيع نطاق الخدمات المالية غير المصرفية التي تقدمها المجموعة في أسواق الشرق الأوسط والعالم.

وقال إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية إن الأيام القادمة سوف تشهد استحواذ مباشر كابيتال هولدنج علي حصة الأغلبية في شركة مباشر للاستشارات المالية.

وأوضح أنها ستشمل الخدمات التي تقدمها مباشر كابيتال هولدنج عبر شركاتها التابعة أنشطة الوساطة في الأوراق المالية وإدارة المحافظ وصناديق الأستثمار والاستشارات المالية لتكتمل غالبية أنشطة بنك الاستثمار تحت مظله واحدة في مصر

وأشار “رشاد” إلى أن هذه الخطوة سوف تمهد للبحث عن بعض الفرص الاستثمارية خاصة في مجال الأغذية والمشروبات ومجال الصحة خاصة في ظل وجود مستثمرين لدي مباشر مهتمين بالاستحواذ علي شركات في هذه المجالات.