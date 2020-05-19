بورصة وشركات

الرقابة المالية توافق لـ«مباشر» على إعداد القيم العادلة وأعمال التقييم المالي

وافقت الرقابة المالية على توفيق أوضاع الشركة.
مصطفى طلعت 8:48 م, الثلاثاء, 19 مايو 20 8:48 م, الثلاثاء, 19 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

وافقت هيئة الرقابة المالية علي توفيق أوضاع مباشر للاستشارات المالية للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل اهتمام مجموعة مباشر للخدمات المالية بزيادة تواجدها في السوق المصري وتوسيع نطاق الخدمات المالية غير المصرفية التي تقدمها المجموعة في أسواق الشرق الأوسط والعالم.

وقال إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية إن الأيام القادمة سوف تشهد استحواذ مباشر كابيتال هولدنج علي حصة الأغلبية في شركة مباشر للاستشارات المالية.

وأوضح أنها ستشمل الخدمات التي تقدمها مباشر كابيتال هولدنج عبر شركاتها التابعة أنشطة الوساطة في الأوراق المالية وإدارة المحافظ وصناديق الأستثمار والاستشارات المالية لتكتمل غالبية أنشطة بنك الاستثمار تحت مظله واحدة في مصر

وأشار “رشاد” إلى أن هذه الخطوة سوف تمهد للبحث عن بعض الفرص الاستثمارية خاصة في مجال الأغذية والمشروبات ومجال الصحة خاصة في ظل وجود مستثمرين لدي مباشر مهتمين بالاستحواذ علي شركات في هذه المجالات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية عبر اداوت التحليل المالي والإخباري المختلفة، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

ملف الكاتب مصطفى طلعت

اقرأ أيضاً

مباشر: تراجع الإيرادات يهبط بربحية الإسكندرية للحاويات 23% خلال 9 أشهر

مصطفى طلعت 1:15 ص, الأثنين, 11 مايو 20

مباشر: 5 عوامل حولت أوراسكوم للاستثمار من الربحية إلى الخسارة خلال 2019

مصطفى طلعت 12:00 ص, الأحد, 10 مايو 20

ما هى الشركات المستفيدة من صعود أسعار النفط.. «مباشر» تُجيب

أسماء السيد 2:46 م, الأحد, 12 أبريل 20

مباشر: سهم «فوري» يحظى برؤية إيجابية ويتداول بأقل من قيمته العادلة

مصطفى طلعت 10:21 م, الأثنين, 30 مارس 20

«مباشر» تحدد 12 سهمًا للاستثمار بالبورصة في ظل اقتصاديات الوباء

مصطفى طلعت 2:16 م, الأحد, 22 مارس 20

«مباشر كابيتال هولدنج» تدرس عدة بدائل للاستحواذ في السوق المصرية

مصطفى طلعت 12:44 م, الأحد, 23 فبراير 20