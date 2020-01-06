الرقابة المالية توافق لـ«رويال» للتأمين على الإصدار الإلكترونى لوثيقة السفر

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية لشركة «رويال» للتأمين على الإصدار والتوزيع الإلكترونى لوثيقة تأمينات السفر مؤخرًا.

وقال أحمد درويش العضو المنتدب لـ«رويال» للتأمين إن شركته تقدمت للهيئة منتصف العام الماضى بشأن الحصول على رخصة مزاولة الإصدار الإلكترونى لوثائق السفر.

وأضاف أن الرقابة المالية سمحت لها مؤخراً بالإصدار والتوزيع لوثائق تأمينات السفر، وبدأت بالفعل فى ترويجها إلكترونيًا.

وتشمل تغطيات تأمين السفر والسياحة عدة حالات ، منها تأخير وصول الأمتعة أو فقدانها، وتأخير رحلات الطيران أو عدم اللحاق بها، وفقدان الأموال وسرقة الكمبيوتر الشخصى المؤمن له، أو تعرضه للاحتيال ببطاقة الائتمان، إضافة إلى تغطية الرعاية الطبية المنزلية أثناء السفر بالخارج.

وأكد درويش أن “رويال” للتأمين تتجه صوب خدمات الإصدار الإلكترونى مستفيدة من قرار الرقابة المالية بالسماح بالإصدار والتوزيع الإلكترونى لبعض الوثائق النمطية، مثل وثيقة التأمين الإجبارى للمسؤولية المدنية عن حوادث المركبات الإجبارى والتى تصدر حاليا عن طريق المجمعة بالإضافة إلى تأمين السفر .

يذكر أن الرقابة المالية أصدرت قراراً بالسماح بالإصدار والتوزيع الإلكترونى لبعض الوثائق النمطية مثل وثيقة التأمين الإجبارى للمسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الإجبارى، ووثيقة تأمينات السفر، والتأمين متناهى الصغر، إضافة إلى تأمينات الحياة المؤقتة التى لا تحتاج إلى كشف طبى.

وعلى صعيد متصل، قال العضو المنتدب لشركة “رويال” أن شركته تستعد للانتهاء من تصميم خدمة الموبايل أبليكيشن” mobile application” وإرساله نهاية الشهر الجارى إلى الرقابة المالية للحصول على الموافقة عليه.

ولفت إلى أنه على وشك الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة مع شركة الحلول والتطبيقات الذكية التى تعاقدت معها.

وأوضح درويش أن شركته تعتزم إطلاق خدمة “موبايل أبليكيشن” فور اعتماد الرقابة المالية ، مشيرًا إلى أن الخدمة تساعد على عرض وثائق بعينها للشركة للتوسع فى تسويقها وتبسيط الخدمات المقدمة للعميل مع توفير الوقت والجهد.

وأشار إلى أن التطبيق يتيح تسجيل العملاء، وإجراء طلب الشراء وإدخال بياناته ومبلغ التأمين ثم الحصول على تسعيرة، وبعدها يقوم مسوقو الشركة بالتواصل مع العميل وإتمام عملية الإصدار. وأشار إلى أن أهم الوثائق التى يتم ترويجهاعبر هذه الخدمة تشمل منتج الطبى الفردى،ووثائق المشروعات المتوسطة والصغيرة،إضافة إلى التأمين التكميلى الذى يتيح للعميل إدخال بيانات سيارته فيحصل على أسعار التأمين خلال ساعات قليلة من تقديمه الطلب .