الرقابة المالية توافق لـ«أمان» لتكنولوجيا المدفوعات على تحصيل أقساط التأمين (تفاصيل)

قيّدت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، شركة أمان لتكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية ش.م.م بسجل شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين بالهيئة بجلسة لجنة تأسيس وترخيص الشركات رقم 572 المنعقدة في الثالث عشر من الشهر الجاري، بقرارها رقم 2896 لسنة 2023.

وجاء بالقرار أن مقر الشركة مبنى راية الإداري، خلف مستشفى دار الفؤاد، بالحي المتميز، بمدينة السادس من أكتوبر.

وأضاف القرار أن الشركة ستضاف إلى سجل شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين بالهيئة رقم 10، مع العمل بالقرار لـ3 سنوات مقبلة.

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