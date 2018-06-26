الرقابة المالية توافق على نشر تقرير الإفصاح لشركة بورتو القابضة

رجب عزالدينوافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة مجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب) بغرض السير في اجراءات تعديل القيمة الاسمية لسهم الشركة من 10 قروش الى 60 قرشا .كما وافقت الهيئة على زيادة رأس المال المصدر للشركة من 601.8 مليون جنيه إلى 1.14 مليار جنيه مصري بزيادة

رجب عزالدين

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة مجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب) بغرض السير في اجراءات تعديل القيمة الاسمية لسهم الشركة من 10 قروش الى 60 قرشا .

كما وافقت الهيئة على زيادة رأس المال المصدر للشركة من 601.8 مليون جنيه إلى 1.14 مليار جنيه مصري بزيادة نقدية قدرها 538.1 مليون جنيه موزعة على 896.9 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 60 قرشا للسهم (بعد التعديل).

وتمول الزيادة نقدا بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب بالقيمة الاسمية للسهم بعد تعديلها مع اعمال حق تداول الاكتتاب منفصلا عن السهم الاصلى.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 245.5 مليون جينه خلال 2017 مقارنة بصافى ربح قدره 117.5 مليون جنيه فى 2016.