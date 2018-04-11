الرقابة المالية توافق على نشر تقرير إفصاح زيادة رأسمال هيرمس

رجب عزالدينوافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام المجموعة المالية هيرمس القابضة بنشر تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال.ووافق مجلس إدارة المجموعة فى 29 مارس الماضى على زيادة رأس المال المصدر من 3 مليارات جنيه إلى 3.8 مليار، بزيادة قدرها 768.6 مليون جنيه، موزعة على 153.7 مليون سهم

رجب عزالدين



وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام المجموعة المالية هيرمس القابضة بنشر تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال.



ووافق مجلس إدارة المجموعة فى 29 مارس الماضى على زيادة رأس المال المصدر من 3 مليارات جنيه إلى 3.8 مليار، بزيادة قدرها 768.6 مليون جنيه، موزعة على 153.7 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات بواقع سهم لكل أربعة أسهم خصما على حساب الاحتياطي القانوني الظاهر في ميزانية 31 ديسمبر 2017.



وتراجعت أرباح الشركة إلى 1.25 مليار جنيه خلال 2017 مقارنة بنحو 1.49 مليون جنيه فى 2016.



ويبلغ رأسمال الشركة قبل الزيادة 3.07 مليار جنيه، موزعاً على 614.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.





