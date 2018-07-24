الرقابة المالية توافق على نشر اكتتاب زيادة رأسمال الزيوت المستخلصة

رجب عزالدين:أبدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها من قيام شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدرالبالغ عددها 42.800 مليون سهم.وتبلغ القيمة الاسمية للسهم جنيه واحد، بقيمة إجمالية للإصدار قدرها 42.8 مليون جنيه، و2.



رجب عزالدين:



أبدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها من قيام شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدرالبالغ عددها 42.800 مليون سهم.

وتبلغ القيمة الاسمية للسهم جنيه واحد، بقيمة إجمالية للإصدار قدرها 42.8 مليون جنيه، و2.5 قرش مصاريف إصدارتسدد نقداً لدى البنك المتلقى الاكتتاب، مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلى .

وأعلنت إدارة البورصة أن صاحب الحق في الاكتتاب هم المساهمين القدامى بالشركة حاملي ومشتري السهم، حتى نهاية جلسة تداول 8 أغسطس القادم.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 15 مارس 2018 على إجراءات زيادة رأس المال المرخص به من 200 مليون جنيه، إلى 400 مليون بزيادة 200 مليون.

ووافقت الشركة على زيادة رأس المال المصدر من 157.2 مليون جنيه إلى 200 مليون، بزيادة 42.8 مليون جنيه، موزعة على 42.8 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه، تمول عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب، بالإضافة إلى مصاريف إصدار 2.5 قرش لكل سهم.

وسجلت الشركة صافى ربح 7 ملايين جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2017-2018، مقابل أرباح 5.2 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.

