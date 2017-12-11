الرقابة المالية توافق على نشر اكتتاب زيادة رأسمال الأخوة المتضامنين

رجب عزالدين أبدت الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم الرفض بصفة مبدئية من قيام شركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي، بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم زيادة رأس مالها المصدر، البالغ 6 ملايين سهم لقدامى المساهمين بقيمة اسمية واحد جنيه. وتبلغ القيمة الإجمالية للإصدار 6

رجب عزالدين

أبدت الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم الرفض بصفة مبدئية من قيام شركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي، بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم زيادة رأس مالها المصدر، البالغ 6 ملايين سهم لقدامى المساهمين بقيمة اسمية واحد جنيه.

وتبلغ القيمة الإجمالية للإصدار 6 ملايين جنيه نقدًا بالبنك المتلقي للاكتتاب، إضافة إلى 0.025 جنيه مصروفات إصدار للسهم الواحد، مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلاً.

وألزمت الهيئة الشركة بنشر الإعلان فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، أحدهما بالعربية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ موافقة الهيئة.

وأكدت البورصة المصرية أن صاحب الحق في الاكتتاب هم المساهمين القدامى حاملي ومشتري السهم، حتى نهاية جلسة تداول يوم 26 ديسمبر الجارى.



وقالت الشركة إن الأموال المتحصلة من الاكتتاب سيتم استخدامها فى إنشاء مزرعة دواجن بياضة تعتمد على الأعلاف النباتية، التى لا يدخل فى تركيبها أية مساحيق بروتينية من أصل حيوانى، لإنتاج البيض لتلبية الطلب المتزايد على مثل هذه المادة من المواد الغذائية.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 4 ملايين جنيه، موزعاً على 4 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد.

