الرقابة المالية توافق على نشر اكتتاب زيادة رأسمال سامكريت مصر

رجب عزالدين: أبدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها بصفة مبدئية من قيام شركة سامكريت مصر، مهندسون ومقاولون بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال المصدر. وتبلغ الزيادة المقررة 702 مليون سهم لقدامى المساهمين بقيمة أسمية 23 قرشا للسهم وبقيمة اجمالية للاصدار قدرها

رجب عزالدين:

أبدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها بصفة مبدئية من قيام شركة سامكريت مصر، مهندسون ومقاولون بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال المصدر.

وتبلغ الزيادة المقررة 702 مليون سهم لقدامى المساهمين بقيمة أسمية 23 قرشا للسهم وبقيمة اجمالية للاصدار قدرها 161.46 مليون جنيه ولا يوجد مصاريف إصدار مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلى.

وقالت الشركة إنها ستسخدم حصيلة الاكتتاب فى زيادة تحسين الهيكل التمويلى للشركة وزيادة حجم الأعمال فى نشاط المقاولات.

وألزمت الهيئة الشركة بنشر الاعلان فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار أحدهما بالعربية خلال اسبوع على الأكثر من تاريخ مخوافقة الهيئة.

وقالت البورصة المصرية إن صاحب الحق في الاكتتاب هم المساهمين القدامى بالشركة حاملي ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 26 ديسمبر الجارى.

