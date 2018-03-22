الرقابة المالية توافق على نشر اكتتاب زيادة رأسمال الكابلات الكهربائية

رجب عز الدينأبدت هيئة الرقابة المالية عدم ممانعتها بصفة مبدئية في قيام شركة الكابلات الكهربائية المصرية بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر.وتقدر الزيادة بقيمة 164.1 مليون جنيه موزعة على 164.1 مليون سهم، بقيمة بقيمة اسمية واحد جنيه للسهم الواحد

رجب عز الدين





أبدت هيئة الرقابة المالية عدم ممانعتها بصفة مبدئية في قيام شركة الكابلات الكهربائية المصرية بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر.

وتقدر الزيادة بقيمة 164.1 مليون جنيه موزعة على 164.1 مليون سهم، بقيمة بقيمة اسمية واحد جنيه للسهم الواحد مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.

وقالت إدارة البورصة المصرية إن صاحب الحق في الاكتتاب هم المساهمون القدامى بالشركة حاملي ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 11 فبراير المقبل.

ووافقت عمومية الشركة، فى فبراير الماضى، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 547.2 إلى 711.4 مليون جنيه، عبر الاكتتاب لقدامى المساهمين.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 547.27 مليون جنيه، موزعًا على 521.2 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد للسهم.