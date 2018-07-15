الرقابة المالية توافق على نشر اكتتاب زيادة رأسمال جولدن كوست السخنة

رجب عزالدينأبدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها بصفة مبدئية من قيام شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال المصدر.وتبلغ الزيادة المقررة 40 مليون جنيه موزعة على عدد 10 ملايين سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات مصري للسهم الواحد بخلاف م

رجب عزالدين

أبدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها بصفة مبدئية من قيام شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال المصدر.

وتبلغ الزيادة المقررة 40 مليون جنيه موزعة على عدد 10 ملايين سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات مصري للسهم الواحد بخلاف مصاريف إصدار قدرها 10 قروش للسهم.

وقالت البورصة المصرية إن صاحب الحق في الاكتتاب هم المساهمون القدامى بالشركة حاملي ومشتري السهم حتى نهاية جلسة التداول يوم 31 يوليو الحالى.

وحققت الشركة خلال 2017، أرباحا بقيمة 11.31 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 10.56 مليون جنيه في عام 2016، بارتفاع 7.1%.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 40 مليون جنيه موزعا على 10 ملايين سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.