الرقابة المالية توافق على نشر اكتتاب زيادة رأسمال سبينالكس

رجب عزالدينأبدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها من قيام شركة الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للإكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال.وتبلغ الزيادة المقرر 22.5 مليون سهم لقدامى المساهمين بقيمة إسمية 2 جنيه للسهم وبقيمة إجمالية للإصدار قدرها 45 مليون جنيه تسدد ن

رجب عزالدين

أبدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها من قيام شركة الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للإكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال.

وتبلغ الزيادة المقرر 22.5 مليون سهم لقدامى المساهمين بقيمة إسمية 2 جنيه للسهم وبقيمة إجمالية للإصدار قدرها 45 مليون جنيه تسدد نقدا لدى البنك المتلقى الاكتتاب بدون مصاريف إصدار مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الاصلى .

وقالت إدارة البورصة إن صاحب الحق في الاكتتاب هم المساهمين القدامى بالشركة حاملي ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 8 أغسطس 2018.