الرقابة المالية توافق على نشر اكتتاب البنك المصري للصادرات

رجب عزالدين: أبدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها بصفة مبدئية من قيام البنك المصري لتنمية الصادرات بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم زيادة رأس مال المصدر للبنك إلى 2.7 مليار جنيه. وتبلغ الزيادة المقرر فى رأس المال المصدر عدد 100 مليون سهم لقدامى المساهمين بقيمة اسمية 10 جنيه

رجب عزالدين:

أبدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها بصفة مبدئية من قيام البنك المصري لتنمية الصادرات بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم زيادة رأس مال المصدر للبنك إلى 2.7 مليار جنيه.

وتبلغ الزيادة المقرر فى رأس المال المصدر عدد 100 مليون سهم لقدامى المساهمين بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم وبقيمة اجمالية للاصدار قدرها واحد مليار جنيه ومصاريف اصدار (10 قروش ) للسهم مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلا.

وألزمت الهيئة البنك بنشر الإعلان فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار أحدهما بالعربية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ مخوافقة الهيئة.

وقالت الشركة إن الأموال المتحصلة من الاكتتاب سيتم استخدامها فى زيادة محفظة القروض بمبلغ 600 مليون جنيه وزيادة الأصول الثابتة بمبلغ 200 مليون جنيه وزيادة اذون الخزانة بمبلغ 200 مليون جنيه.

وقالت إدارة البورصة إن صاحب الحق في الاكتتاب هم المساهمين القدامى بالشركة حاملي ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 26 ديسمبر الجارى.

ويبلغ رأسمال البنك الحالى 1.73 مليار جنيه، موزعا على 172.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.