الرقابة المالية توافق على نشر إيبيكو إفصاح زيادة رأس المال

رجب عزالدين:وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية - إيبيكو بنشر تقرير الإفصاح بغرض السير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر.ووافق مجلس إدارة الشركة فى 10 مارس الماضى، على زيادة رأس المال المصدر من 793.3 مليون جنيه إلى 991.7 مليون جنيه بزيادة قدرها 198

رجب عزالدين:

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية – إيبيكو بنشر تقرير الإفصاح بغرض السير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 10 مارس الماضى، على زيادة رأس المال المصدر من 793.3 مليون جنيه إلى 991.7 مليون جنيه بزيادة قدرها 198.3 مليون سهم تمول من الاحتياطيات الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المالى المنتهى في 31 ديسمبر 2017.

كما وافق المجلس على زيادة رأس المال المرخص به من 850 مليون جنيه إلى 1.5 مليار جنيه، على أن يعرض الأمر على الجمعية العامة للشركة.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 793.3 مليون جنيه، موزعا على 79.23 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.